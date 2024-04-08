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Питерец.ру » Общество » Фонд Сколково поддержит перспективные ИИ-проекты

Фонд Сколково поддержит перспективные ИИ-проекты

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В 2024 году Фонд Сколково, входящий в группу ВЭБ.РФ направит на поддержку пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) 554 млн рублей.

Размер грантов на перспективные отечественные разработки составит от 20 до 100 млн рублей. Претендовать на грант могут компании, внедряющие ИИ-инструменты в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов.

«Внедрение искусственного интеллекта – важнейшее направление для повышения эффективности отраслей экономики и достижения технологического суверенитета. Группа ВЭБ.РФ во взаимодействии с правительством постоянно совершенствует механизмы поддержки компаний-разработчиков. Рассчитываем, что и в 2024 году с помощью таких грантов мы поддержим наиболее конкурентоспособные и перспективные решения», – отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

При этом в 2024 году будет уменьшен перечень документов, которые потребуются для получения финансовой поддержки. Также упрощаются условия участия малых технологических компаний. На этапе конкурсного отбора они получают дополнительные баллы при оценке заявки.
Программа поддержки ИИ-проектов стартовала в 2021 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика РФ», пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Только в прошлом году поддержку Фонда получили 17 организаций как в государственном секторе, так и в частном. При этом общий объем финансирования достиг более 1,6 млрд рублей, из которых 840 млн рублей – внебюджетные инвестиции», – рассказал депутат.

Грантовая поддержка – это эффективный инструмент поддержки российских разработчиков, который давно зарекомендовал себя, считает Немкин.

«Разработка и внедрение технологий на основе ИИ не всегда доступный процесс. Как правило, полный цикл разработки ИИ-решений, включая их тиражирование, могут позволить себе только крупные технологические компании. Программа поддержки как раз и призвана устранить потенциальный дисбаланс и приблизить участников рынка к равным условиям. Важно, что участники программы – организации из разных регионов России. Например, в прошлом году участником проекта стала Республиканская клиническая больница Татарстана, которая получила грант на внедрение ИИ-технологий для анализа видеопотока в реанимационных отделениях. Такой подход обеспечивает децентрализованное развитие ИИ-технологий и их активное проникновение в большинство регионов страны», – отметил депутат.

Антон Немкин также напомнил, что федеральный проект «Искусственный интеллект» будет включен и в новый нацпроект «Экономика данных».

«Основная цель нового нацпроекта, по сути, - повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в разные сферы экономики. По словам главы Минцифры, новый федпроект может получить самый большой объем финансирования, что закономерно. При этом также необходимо предусмотреть возможность интеграции существующих мер поддержки проектов в сфере ИИ. В достаточно короткие сроки для утвержденных нацпроектом целей государству и бизнесу потребуется обеспечить рынок необходимыми ИИ-продуктами. Разработчики в этом случае должны чувствовать себя комфортно», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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