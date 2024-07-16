Искусственный интеллект перейдет к Минцифры

Минцифры России в целях выполнения поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовило проект постановления о перераспределении вопросов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между Минцифры и Минэкономразвития, а также о внесении проектов изменений нормативно-правовых актов правительства РФ в соответствии с новым распределением. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Проект постановления предусматривает передачу функции федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика РФ», от Минэкономразвития к Минцифры», - приводится в пояснительной записке к проекту постановления.

В пресс-службе Минцифры отметили, что проект документа предусматривает внесение технических правок, связанных с утверждением нового распределения обязанностей между заместителями председателя правительства. «Дорожная карта, по которой реализуется федеральный проект, остается неизменной. Все заложенные в ней мероприятия и далее будут реализовывать указанные в ней исполнители: Минэкономразвития, Минцифры и др. Отмечаем, что федеральный проект входит в нацпрограмму «Цифровая экономика», которая завершает действие в 2024 г. Обновленные мероприятия по развитию ИИ войдут в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», – пояснил представитель пресс-службы Минцифры.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» был запущен в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «По сути, это программа развития технологии в стране, в которой учитываются самые разные аспекты внедрения ИИ: например, меры, направленные на развитие ИИ-инфраструктуры, в том числе на грантовую поддержку компаний, разрабатывающих ИИ-решения. В этом году, кстати, сумма грантов в рамках проекта составит 554 млн рублей», – отметил парламентарий.

По словам Немкина, текущий федеральный проект позволил создать эффективную базу для масштабного внедрения искусственного интеллекта в будущем. «По данным Правительства, в прошлом году объем рынка ИИ в России достиг 650 млрд рублей, рост год к году составил 18%. При этом уже 35% российских компаний разработали и внедрили стратегии развития и использования ИИ. Это достаточно высокий результат, учитывая, что несколько лет назад искусственный интеллект был прерогативой исключительно ИТ-компаний», – подчеркнул он.

Федеральный проект будет продлен до 2030 года. «Президент России Владимир Путин поручил включить федпроект в национальный проект по формированию экономики данных. При этом он должен стать одним из основополагающих нового нацпроекта», – добавил парламентарий. Именно внедрение ИИ-технологий должно обеспечить опережающее развитие не только ИТ-отрасли, но и всей российской экономики. «Мы ожидаем, что в результате внедрения ИИ прирост производительности специалистов в ряде сфер достигнет 20%, а сокращение расходов отраслей и повышение энергоэффективности на 45% и 16% соответственно», – рассказал депутат.

Передача федерального проекта в ведение Минцифры – очевидный шаг, считает депутат. «Во-первых, Минцифры России – профильный орган в сфере цифровой трансформации страны. Кроме того, уже год в Минцифры функционирует Департамент по большим данным и искусственному интеллекту, который уже «заточен» под ИИ. Проблематика развития технологии в том, что ИИ требует параллельного развития других сегментов, например, тех же вычислительных мощностей. В нашей стране именно Минцифры отвечает за развитие ИТ-инфраструктуры и думаю, что перераспределение обязанностей в результате положительно скажется на снижении сроков согласования проектов, а также на более тщательной проработке итоговых решений. При этом искусственный интеллект все-таки стоит рассматривать как сквозную технологию, и сотрудничество с Минэкономразвития, как и с Минпромторгом, при реализации программы необходимо», – заключил Немкин.