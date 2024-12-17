ента новостей

17:55
На этот раз без салюта
17:33
Боярский сменил Хинштейна
16:31
Госдума приняла закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам
15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
14:26
В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший
14:10
В Петербурге сотрудники ГАИ провели рейд под названием «Шум»
13:57
В Ленобласти аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свирь
11:25
В Гатчине студентка взорвала петарду в помещении банка
11:05
В Тихвине задержали подростка, пытавшегося поджечь здание почты
11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
10:57
В Невксом районе избили водителя трамвая
09:44
Долина попала под санкции
09:27
В Историческом парке «Россия – Моя история» представят проект Александра Малькевича "Приближая Победу"
09:20
Общепит набрал высокие обороты
00:12
Баскетбольный «Зенит» штампует победы в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ: «Енисей» разгромлен в Красноярске с разницей в 28 очков
23:47
Важная и нужная победа «Динамо-ЛО» в волейбольной Суперлиге над московским «Динамо», счёт тай-брейка – 15:11
15:33
в Петербурге открылась выставка молодых профессиональных художников
15:23
В Ленобласти власти рекомендовали ввести запрет выхода на лед водоемов
12:35
Выставка «Умиротворение»
12:31
Выставка «Обратная сторона»
12:28
Сергей Боярский: «участник СВО из Петербурга стал победителем Национальной литературной премии «Слово»
11:05
В метро будут тестировать биометрию
10:10
Биткоин взлетел выше $100 тыс.
10:08
Несколько сотен человек погибли в результате циклона на Майотте
09:46
В Петербурге пьяный дебошир выстрелил из травмата в работника магазина
09:41
Бродит одинокий волк
09:07
СПб в топ-10 по доступности авто
23:09
Петербургское хоккейное «Динамо» в овертайме победило воскресенский «Химик» со счётом 4:3, дубль сделал Дмитрий Сидляров
22:51
Неожиданная оплеуха от «Уралочки»: в 14-м туре женской волейбольной Суперлиги «Ленинградка» проиграла команде Карполя в трёх сетах, при этом вторая партия шла до счёта 39:37
13:43
«СКА-Нева» вела в счёте, но проиграла клубу «Торпедо-Горький» в гостях: автором победной шайбы стал Орлович-Грудков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Госдума приняла закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

Госдума приняла закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат иноагентам.

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о спецсчетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей.

Документ внесла на рассмотрение палаты парламента группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 14 ноября, в первом чтении он был принят 20 ноября. Поправками дополняется закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны зачисляться только на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке.

На этот же счет также должны зачисляться доходы иноагента, полученные от физических и юридических лиц в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях.

Сейчас Минюстом признаны иноагентами уже почти 500 человек, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Все они продолжают активно зарабатывать в нашей стране миллионы и параллельно поливать ее грязью, сбежав в свои заграничные резиденции. А многие и вовсе в открытую заявляют о том, что передают полученные в России деньги на поддержку ВСУ. Закрывать на это глаза мы не можем, поэтому действовать нужно было оперативно. Наш законопроект о введении спецсчетов для иноагентов является достойным ответом. Открытие таких счетов будет обязательным шагом, а если иноагенты будут от этого уклоняться, то сделать это за них придется тем, кто продолжает платить им деньги», - отметил депутат.

Иноагенты смогут пользоваться этими счетами только лично и на территории России, уже после снятия статуса лиц, находящихся под иностранным влиянием. В этом случае иноагенты смогут получить находящиеся на спецсчетах рубли в течение 15 рабочих дней после отмены статуса, эти средства также могут быть перечислены на другой банковский счет.

Информация о реквизитах спецсчета должна быть указана в сведениях об иноагенте, содержащихся в реестре, а сам иноагент обязан предупредить лиц, которые будут перечислять ему выплаты, о своем статусе. Устанавливается, что банк в течение трех рабочих дней со дня открытия специального счета уведомляет уполномоченный орган о его реквизитах для их включения в реестр. При этом «уведомление уполномоченного органа о реквизитах специального счета, включение указанных сведений в реестр, а также их размещение уполномоченным органом на своем официальном сайте не является нарушением банковской тайны».

Правительство РФ сможет устанавливать случаи, в которых допускается списание денежных средств со спецсчетов иностранных агентов. Кроме того, согласно документу, списание средств со спецсчетов иноагентов «осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы».

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2025 года. Иноагенты будут обязаны в течение 15 рабочих дней после вступления закона в силу открыть спецсчета для получения выплат. Указывается, что внесению на специальный рублевый счет также подлежат платежи, которые не были перечислены иностранному агенту на день вступления в силу закона, «в том числе в нарушение срока исполнения обязательств перед иностранным агентом».

«К сожалению, все мы знаем примеры артистов, которые кичатся тем, что могут зарабатывать в России, давно из нее уехав и ежедневно ее предавая. Предатели России не должны обогащаться за счет нашей страны и ее граждан – и эту проблему можно считать решенной», - добавил Немкин. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-11-2024, 09:36
Законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам внесли в Госдуму
23-07-2024, 14:57
Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках
27-11-2024, 13:28
Закон о налогообложении цифровых валют принят Госдумой
25-09-2024, 20:54
Госдума приняла в I чтении проект о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола
29-02-2024, 13:10
Как запрет рекламы у иноагентов ударит по их доходам и скажется ли на рынке рекламы в РФ?
27-06-2018, 11:45
Закон о парламентских расследованиях принят в окончательном чтении

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:51
В массовом ДТП на ЗСД пострадал один человек
Сегодня, 14:26
В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший
Сегодня, 11:01
На улице Димитрова иномарка сбила 14-летнюю девочку
14-12-2024, 19:09
В Ленобласти в ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек и четверо пострадали
Наверх