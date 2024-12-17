Госдума приняла закон о введении рублевых спецсчетов для выплат иноагентам

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о спецсчетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей.

Документ внесла на рассмотрение палаты парламента группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 14 ноября, в первом чтении он был принят 20 ноября. Поправками дополняется закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, выплаты иноагенту за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны зачисляться только на специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке.

На этот же счет также должны зачисляться доходы иноагента, полученные от физических и юридических лиц в результате отчуждения или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в организациях.

Сейчас Минюстом признаны иноагентами уже почти 500 человек, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Все они продолжают активно зарабатывать в нашей стране миллионы и параллельно поливать ее грязью, сбежав в свои заграничные резиденции. А многие и вовсе в открытую заявляют о том, что передают полученные в России деньги на поддержку ВСУ. Закрывать на это глаза мы не можем, поэтому действовать нужно было оперативно. Наш законопроект о введении спецсчетов для иноагентов является достойным ответом. Открытие таких счетов будет обязательным шагом, а если иноагенты будут от этого уклоняться, то сделать это за них придется тем, кто продолжает платить им деньги», - отметил депутат.

Иноагенты смогут пользоваться этими счетами только лично и на территории России, уже после снятия статуса лиц, находящихся под иностранным влиянием. В этом случае иноагенты смогут получить находящиеся на спецсчетах рубли в течение 15 рабочих дней после отмены статуса, эти средства также могут быть перечислены на другой банковский счет.

Информация о реквизитах спецсчета должна быть указана в сведениях об иноагенте, содержащихся в реестре, а сам иноагент обязан предупредить лиц, которые будут перечислять ему выплаты, о своем статусе. Устанавливается, что банк в течение трех рабочих дней со дня открытия специального счета уведомляет уполномоченный орган о его реквизитах для их включения в реестр. При этом «уведомление уполномоченного органа о реквизитах специального счета, включение указанных сведений в реестр, а также их размещение уполномоченным органом на своем официальном сайте не является нарушением банковской тайны».

Правительство РФ сможет устанавливать случаи, в которых допускается списание денежных средств со спецсчетов иностранных агентов. Кроме того, согласно документу, списание средств со спецсчетов иноагентов «осуществляется в случае взыскания этих денежных средств в бюджеты бюджетной системы».

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2025 года. Иноагенты будут обязаны в течение 15 рабочих дней после вступления закона в силу открыть спецсчета для получения выплат. Указывается, что внесению на специальный рублевый счет также подлежат платежи, которые не были перечислены иностранному агенту на день вступления в силу закона, «в том числе в нарушение срока исполнения обязательств перед иностранным агентом».