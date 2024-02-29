Как запрет рекламы у иноагентов ударит по их доходам и скажется ли на рынке рекламы в РФ?

Доходы блогеров-иноагентов могут упасть примерно на 80% после запрета рекламы на их ресурсах. Тем не менее, их доля на рынке инфлюенс-маркетинга сегодня составляет не более 1%, а значит рекламный рынок в целом каких-либо изменений не заметит.

Доходы блогеров-иноагентов сократятся примерно на 50-80% на фоне запрета рекламных размещений на их площадках. Соответствующий закон накануне приняла Госдума в третьем чтении.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев. Закон «О рекламе» дополняется нормами, согласно которым распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов не допускается. Запрещается также реклама таких ресурсов, однако цитирование материалов иноагентов в СМИ будет считаться нарушением новых норм только в случае, если публикация будет носить рекламный характер.

Ответственность за нарушение требований несут рекламодатель и рекламораспространитель. Так, за несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иноагентах, предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. При этом за нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного привлечения его к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы.

При этом, как сообщает «Коммерсант», со ссылкой на опрос участников рекламного и блогерского рынков, гендиректор JAMI LUP Юлия Долгова, например, ожидает значительного падения доходов иноагентов-блогеров, вплоть до 80%. Это связано с тем, что большая часть их аудитории — российская, как и рекламодатели. Другие участники рынка также оценивают падение доходов в 50–60%.

Например, сразу после принятия закона Госдумой закрылся проект журналистки Екатерины Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) «Скажи Гордеевой». Сама Гордеева признала, что проект существовал на средства от рекламных интеграций. Ожидается, что под удар попадает и YouTube-канал журналиста Юрия Дудя (признан Минюстом РФ иноагентом), так как большая часть его рекламодателей — российские бренды.

При этом эксперты ожидают, что снижение рекламных доходов иноагентов будет продолжаться только около полгода, после чего они адаптируются к работе с новыми партнерами и схемами. Например, рекламироваться у иноагентов могут продолжить нелегальные букмекеры.

Сейчас иноагентов, которые активно интегрируют рекламу на свои ресурсы, не так много – они составляют меньше 1% от лидеров мнения на рынке инфлюенс-маркетинга (маркетинг влияния) сегодня, а значит рынок их практически не замечает, если смотреть в абсолютных значениях, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Тем не менее, согласно данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), российские бренды в 2023 году потратили на рекламу у иноагентов порядка 130 млн руб. Скорее всего, часть рекламных интеграций у иноагентов явно остались в «сером» сегменте, так как всего в реестре Минюста их более 700. Тем не менее, сути это не меняет – сумма в любом случае большая. И все эти средства в любом случае пошли на финансирование людей, которые ведут активную антироссийскую деятельность. Теперь принятыми поправками наконец закрыта лазейка для тех, кто старался усидеть на двух стульях, рекламируя российские продукты и сервисы, зарабатывая на них, но при этом активно выступая против «нелюбимой» Родины», - отметил депутат.

В целом запрет рекламы на ресурсах иноагентов не скажется глобально на российском рынке интернет-рекламы, уверен Антон Немкин.

«Объем рынка рекламы в Рунете предварительно составил 563 млрд рублей в 2023 году, общее число рекламодателей превысило 970 тысяч. При этом только 200 из них размещались у иноагентов – это лишь около 20%, а в деньгах этот процент и вовсе мизерный. По данным Роскомнадзора, АКАР и АРИР, для распространения рекламы в сети сегодня активно используются порядка 50 тыс. площадок. На мой взгляд, это значит, что все рекламодатели, которые еще по собственной невнимательности, неосторожности, непонимании ситуации или даже по другим причинам еще продолжали сотрудничать с иноагентами, легко смогут найти им замену и совсем ничего не потеряют в финансовом эквиваленте. Скорее даже наоборот приобретут - в имиджевом, так как помогут продвижению и развитию отечественных площадок», - подчеркнул парламентарий.