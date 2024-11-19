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Питерец.ру » Общество » В России запустят пилот платформы по противодействию мошенникам

В России запустят пилот платформы по противодействию мошенникам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Уже в следующем году в России могут запустить платформу по противодействию мошенникам. Она позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов злоумышленников, их счета и

Пилотная версия национальной платформы по противодействию телефонным и интернет-мошенникам в России появится в 2025 году в рамках нового национального проекта «Экономика данных», заявил замглавы цифрового развития Александр Шойтов на форуме «IТ Диалог».
«В 2025 году начнем ее создавать, будет ее пилот. В 2026 году по результатам пилота предполагаем принять соответствующий федеральный закон», – цитирует ТАСС Шойтова.

Отмечается, что платформа позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, их банковские счета и карты, а также похищенные учетные записи. Кроме того, в функционал платформы может войти блокировка подозрительных транзакций.

Темпы как телефонного, так и интернет-мошенничества в России не стихают, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Ущерб от мошеннических звонков и утечек персональных данных российских пользователей по итогам 2024 года может достигнуть 250 млрд руб., а общий ущерб российской экономике – 1 трлн рублей», – отметил он.

Депутат подчеркнул, что ранее принятые против злоумышленников меры уже дали первые положительные результаты. Речь, прежде всего, идет о запуске системы по блокировке звонков, идущих с подменных номеров (Антифрод), платформы по блокировке вредоносных интернет-страниц (Антифишнг), а также о принятых в отраслевое законодательство поправках, обязывающих банковские организации возвращать украденные средства.

«По итогам второго квартала этого года сократилось количество операций, проведенных без добровольного согласия клиентов. Российские банки отразили 16,3 млн попыток хищений денежных средствна общую сумму в 2,3 трлн рублей. Показатели практически в полтора раза выше средних значений аналогичного периода 2023 года», – рассказал депутат.

По словам Немкина, из-за новых инструментов, злоумышленники были вынуждены сменить тактику: «Сегодня злоумышленники вынуждены детально продумывать сценарии обмана и постоянно усложнять свои атаки. Ранее, например, они могли месяцами использовать одну и ту же схему и, во многом, достигали успеха за счет массовых обзвонов. Из-за изменения стратегии общий объем украденных у россиян средств не просто сохраняется, а демонстрирует положительный прирост».

Единая национальная платформа противодействия мошенничеству позволит агрегировать лучшие практики по борьбе со злоумышленниками.

«В России уже создано несколько эффективных инструментов борьбы с мошенничеством – как органами государственной власти, так и бизнесом. Но пока они работают разрозненно. Хотя именно от координации и оперативности передачи данных зависит эффективность борьбы со злоумышленниками», – подчеркнул он.

Немкин пояснил, что к национальной платформе должны быть подключены все ключевые игроки рынка.

«Планируется, что к 2030 году к платформе будут подключены все финорганизации, операторы связи и цифровые платформы, в том числе маркетплейсы и социальные сети. Единое цифровое пространство позволит упростить коммуникацию участников взаимодействия. В частности, скорость блокировки вредоносных ресурсов может снизиться с 8 до 4 часов», – подчеркнул Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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