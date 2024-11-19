В России запустят пилот платформы по противодействию мошенникам

Пилотная версия национальной платформы по противодействию телефонным и интернет-мошенникам в России появится в 2025 году в рамках нового национального проекта «Экономика данных», заявил замглавы цифрового развития Александр Шойтов на форуме «IТ Диалог».
«В 2025 году начнем ее создавать, будет ее пилот. В 2026 году по результатам пилота предполагаем принять соответствующий федеральный закон», – цитирует ТАСС Шойтова.
Отмечается, что платформа позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, их банковские счета и карты, а также похищенные учетные записи. Кроме того, в функционал платформы может войти блокировка подозрительных транзакций.
Темпы как телефонного, так и интернет-мошенничества в России не стихают, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Депутат подчеркнул, что ранее принятые против злоумышленников меры уже дали первые положительные результаты. Речь, прежде всего, идет о запуске системы по блокировке звонков, идущих с подменных номеров (Антифрод), платформы по блокировке вредоносных интернет-страниц (Антифишнг), а также о принятых в отраслевое законодательство поправках, обязывающих банковские организации возвращать украденные средства.
По словам Немкина, из-за новых инструментов, злоумышленники были вынуждены сменить тактику: «Сегодня злоумышленники вынуждены детально продумывать сценарии обмана и постоянно усложнять свои атаки. Ранее, например, они могли месяцами использовать одну и ту же схему и, во многом, достигали успеха за счет массовых обзвонов. Из-за изменения стратегии общий объем украденных у россиян средств не просто сохраняется, а демонстрирует положительный прирост».
Единая национальная платформа противодействия мошенничеству позволит агрегировать лучшие практики по борьбе со злоумышленниками.
Немкин пояснил, что к национальной платформе должны быть подключены все ключевые игроки рынка.