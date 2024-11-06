Россия и Беларусь отменят роуминг уже в следующем году

Совет министров Союзного государства (СГ) по итогам прошедшего заседания в Минске подписал резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства». Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, с 1 марта 2025 года сотовые операторы России и Белоруссии будут обязаны предоставлять тарификацию звонков и интернет-трафика, соответствующую тарифам, установленным в домашней сети.

«Ранее, напомню, бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства. Сейчас мы идем дальше: с 1 марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить, соответственно, комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи интернет-данных, цифровых данных», – сказал Мишустин в ходе заседания.

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией нацелена на дальнейшее развитие взаимодейтсвия между двумя странами, пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Отмену роуминга стоит рассматривать, прежде всего, как возможность обеспечить комфортные условия для граждан двух стран», – отметил депутат.

Работа над отменой роуминга между двумя странами идет с 2017 года. В 2022 году была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге. О планах по отмене роуминга объявил президент Беларуси Александр Лукашенко весной этого года.

По словам Антона Немкина, как российские, так и белорусские операторы связи, вероятно, столкнутся с финансовыми издержками.

«Цены на международные звонки традиционно были высокими, и для ряда операторов связи это было возможностью получить дополнительный доход. При реализации проекта важно не допустить роста цен как на тарифы операторов, так и на отдельные услуги, например, на интернет. Поэтому контроль со стороны антимонопольных органов двух стран будет как никогда важен», – подчеркнул Немкин.