В России могут запретить сбор лишней информации о пользователях

Правительство поддержало законопроект, который запрещает агрегаторам услуг, маркетплейсам и другим онлайн-сервисам требовать от пользователей данных больше, чем необходимо для предоставления конкретной услуги. Документ разработала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. По ее словам, сейчас граждане, просто посещая те или иные сайты, автоматически дают доступ их владельцам к своей личной информации – а она, при этом, может быть далее передана третьим лицам, в том числе в маркетинговых целях. Из-за этого, в том числе, растет число утечек персональных данных в России.
Поэтому законопроект предусматривает механизмы дополнительной защиты граждан от неправомерного использования их персональных данных путем обязательного разделения согласия на обработку персональных данных и пользовательского соглашения.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, кроме разделения согласия на обработку персональных данных и пользовательского соглашения, необходимо также закрепить положение о том, что оператор не может отказать клиентам в услуге, если они отказались предоставить информацию. Также зачастую проблемой становится недостаточный уровень информирования о политике персональных данных, которую осуществляет оператор. В основном это связано с тем, что эти документы оформлены на иностранных языках.
В 2023 году Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей. В 2024 году зафиксировано уже 19 случаев, а в сеть «утекли» уже около 510 млн записей о гражданах.
Проблема утечек персональных данных по-прежнему не теряет своей актуальности, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. При этом зачастую в том, что хакеры получают доступ к большим объемам информации о гражданах, виноваты именно те, кто эту информацию обрабатывает.
Кроме того, российским компаниям также стоит чаще проводить проверку информационных систем, которые отвечают за обработку данных россиян.
Парламентарий также напомнил, что ранее в первом чтении были приняты законопроекты, которые предусматривают усиление административной и уголовной ответственности за утечки и незаконное использование персональных данных.