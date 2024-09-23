RuStore может стать обязательным на iPhone

К концу 2024 года Госдума может принять законопроект, обязывающий Apple разрешить установку отечественного магазина приложений RuStore, заявил заместитель председателя комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своём Telegram-канале.

«Правительство РФ положительно оценило наш законопроект, который даст возможность устанавливать российский магазин приложений RuStore на гаджеты Apple. Все замечания, о которых говорится в отзыве, будут учтены. Рассчитываю, что этот важный законопроект, которого ждут и пользователи, и разработчики приложений, Госдума примет во всех трех чтениях до конца года», – написал Горелкин.

Законопроект, запрещающий дискриминацию отечественных приложений на иностранных площадках, был внесен в Госдуму в июне этого года. Поправками предлагается ввести запрет на установление условий, приводящих к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений. Кроме того, нормы предлагают на законодательном уровне закрепить предоставление возможности установки и обновления отечественных приложений через единый магазин приложений RuStore.

По словам депутата Госдумы, члена комитета по информполитике Антона Немкина, внесенные поправки в первую очередь направлены на защиту потребительских прав граждан.

«Из-за санкционного давления Apple установило большое количество по-настоящему дискриминирующих условий для российских пользователей. Во-первых, была ограничена функция бесконтактной оплаты, во-вторых, из магазина приложений были удалены приложения российских разработчиков. Последним, кстати, активно воспользовались мошенники. В считанные дни Appstore «наводнили» сотни фейковых приложений известных брендов, из-за этого многие россияне понесли существенные финансовые потери. Конечно, подобного быть не должно. Хоть российские разработчики и быстро адаптировались к таким нововведениям, доступ к магазину приложений должен быть равным у всех. И если корпорация не готова предоставить его на базе Appstore, значит, нужно искать другие выходы из сложившейся ситуации. Разрешение установки RuStore – один из них», – считает депутат.

При этом, отмечает Немкин, Россия не придумывает ничего нового, а просто следует уже сложившимся трендам.

«Монополия на магазин приложений уже давно пережиток времени. Android, например, понимает это и без регуляторного давления. Однако, подвижки в позиции Apple по этому вопросу есть и существенные. В 2022 году в Евросоюзе был принят закон о цифровых рынках, который утвердил новое антимонопольное регулирование. Оно обязало корпорацию разрешить работу внешних онлайн-магазинов на своих смартфонах, альтернативный магазин AltStore PAL для IOS уже создан», – рассказал депутат.

Установка отечественного магазина на iPhone позволит поддержать российских разработчиков, а также популяризирует российский магазин приложений.

«Запрос иностранных разработчиков на публикацию приложений в RuStore в 2024 году по сравнению с прошлым годом вырос в 4 раза. Ежемесячно магазин пополняется как минимум 400 новыми приложениями. Расширение рынка, конечно, крайне положительно повлияет на приток новых разработчиков и развитие онлайн-магазина. В любом случае, россияне – по-прежнему активные пользователи продукции Apple, а это значит, что они должны иметь доступ как к полному функционалу, так и ко всем российским приложениям», – подчеркнул депутат.