Может ли Apple заблокировать свои смартфоны на территории России?

Экспертное сообщество обсуждает риски блокировки всех смартфонов американских корпораций Google и Apple на территории России. В Роскачестве уже подтвердили, что такой вариант развития событий возможен.

Американские корпорации Google и Apple технически могут отключить все свои смартфоны в России.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства. У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, в случае с «яблочными» гаджетами пользователи получат устройство, которое будет полностью заблокировано с потерей всех личных данных, хранящихся на нем. Обладателям Android «повезло» немного больше — их пользовательские данные получится извлечь, однако «воскресить» само устройство без серьезных материальных вложений и перепрошивок будет практически невозможно, указал Кузьменко.

События 2022 года показали, что иностранный коммерческий сектор в полной мере политизирован, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Иностранные компании стали инструментом достижения политических целей, и ИТ-сектор здесь не исключение. Напомню, что россиян уже лишили возможности платить привычным «бесконтактным» способом, а также ограничили возможность размещения в онлайн-магазинах важнейших для граждан приложений: прежде всего, банковских», – отметил депутат.

По словам Немкина, отрасль успешно справилась с возникшими вызовами.

«Например, появилась возможность использовать платежные стикеры, которые мало чем отличаются от бесконтактной оплаты. Помимо этого, был решен вопрос с обеспечением доступа к приложениям российских компаний. Прежде всего, за счет создания отечественного магазина приложений Rustore, в котором можно найти любые необходимые приложения», – напомнил депутат.

Риск блокировки продукции как Apple, так и Google, конечно, сохраняется, считает Антон Немкин.

«В условиях, когда уже введенные ограничения не дали совершенно никаких плодов, вероятность усиления давления возрастает. На следующем этапе, например, россиян могут лишить доступа к еще большему количеству отечественных приложений. Помимо этого, западные технологические гиганты могут заблокировать еще ряд функций: например, установить запрет на обновления ОС или использования FACE ID», – считает депутат.

В последние два года отечественная ИТ-отрасль сделала настоящий рывок, отметил парламентарий.

«Даже в таких, казалось бы, нетрадиционных для нашего ИТ-рынка сегментах, как производство техники, включая смартфоны. Например, уже сегодня доступны смартфоны на российской операционной системе «Аврора», функционал которых не уступает иностранным ОС. Нашим гражданам я бы рекомендовал уже сейчас озаботиться переходом на отечественные решения. Это возможность избежать ненужных проблем, которые в любом случае возникнут, учитывая позицию западного корпоративного сектора по отношению к России», – заключил парламентарий.