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Питерец.ру » Общество » В России могут запретить дискриминацию отечественных приложений

В России могут запретить дискриминацию отечественных приложений

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Госдуму внесен законопроект о запрете дискриминации российских приложений на иностранных площадках.

В Госдуму внесен законопроект, исключающий возможность дискриминации российских приложений на иностранных площадках, включая App Store и Google Play.

«Законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо этого, нормы предлагают закрепить возможность установки и обновлений отечественных приложений через единый магазин приложений RuStore. Также поправки могут закрепить возможность осуществления платежей при установке и использовании программ с применением механизмов единого магазина приложений. Так, пользователи смогут беспроблемно оплачивать подписки.
По словам одного из авторов инициативы, зампреда комитета по информполитике Антона Горелкина, принятие внесенных поправок не только упростит жизнь российским разработчикам, но и позволит защитить граждан от мошенников, которые воспользовались ситуацией для распространения фейковых приложений. Кроме того, IOS-версия RuStore, по словам Горелкина, уже разработана и может появиться на «яблочной платформе» на следующий день после вступления соответствующего закона в силу.
Схожие нормы в мировой практике уже есть, отметил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Еще в 2022 году в Евросоюзе был принят закон о цифровых рынках, который утвердил новое антимонопольное регулирование. Так, новое законодательство обязало корпорацию Apple дать разрешение на работу внешних онлайн-магазинов. Несмотря на стремление компании к монополии, Apple все-таки была вынуждена пойти на уступки. Альтернативный магазин AltStore PAL для IOS уже создан и работает», – рассказал депутат.

По словам Немкина, внесенные поправки могут выступить еще одним инструментом поддержки отечественных разработчиков.

«Молодые стартапы не всегда могут выполнить все требования крупных магазинов приложений, для некоторых финансовая сторона продвижения продукта в целом неподъемна. Поэтому интеграцию отечественной площадки стоит рассматривать как еще одну возможность поддержки разработчиков. При этом такой подход отвечает принципам конкуренции. Разработчики вынуждены по-настоящему бороться за внимание потребителя и с каждым новым релизом улучшать свой продукт. О разработке IOS версии отечественного магазина, кстати, сообщал не только RuStore, но и NashStore. Спрос на изменения со стороны отечественного сегмента есть», – отметил депутат.

Нормы, запрещающие любую дискриминацию отечественных решений, также крайне актуальны, отметил парламентарий.

«Сейчас российские приложения, действительно, подвергаются дискриминации. В короткий срок пользователи лишились привычных для себя сервисов, а наши разработчики были вынуждены искать обходные пути, с чем, кстати, успешно справились. Но так быть не должно. Россияне, которые по-прежнему используют иностранные смартфоны, должны иметь доступ ко всем интересующим их приложениям», – подчеркнул Немкин.

Неправомерное удаление отечественных приложений создало массу возможностей для реализации мошеннических атак, также отметил депутат.

«Относительно недавно МВД вновь предупредило россиян о том, что в AppStore появились фейковые приложения банка ВТБ и «Т-банка». Несмотря на заявления руководства площадок о том, что платформы безопасны, такие истории случаются регулярно. По данным Минцифры, с 2024 года уже было заблокировано более 60 000 тысяч фишинговых страниц, при этом большая часть из них мимикрировала под известные финансовые организации. Предложенная инициатива, конечно, может повлиять на ситуацию и с фишингом», – считает парламентарий.
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