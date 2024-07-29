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Питерец.ру » Общество » Кабмин утвердил перечень программ для предустановки в 2025 году

Кабмин утвердил перечень программ для предустановки в 2025 году

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
Правительство России утвердило список отечественных программ, которые будут обязательными для предустановки на смартфоны и компьютеры.

Правительство России утвердило список отечественных программ, которые будут обязательными для предустановки на смартфоны и компьютеры в 2025 году. Всего в перечень вошли 19 программ. В их числе поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, платежный сервис «Мир», «Госуслуги», магазин приложений RuStore.
Для компьютеров и моноблоков предусматривается предустановка браузера, офисного ПО и антивируса. В случае с телевизорами с цифровым блоком управления для предустановки предусмотрено 18 программ, включая различные видеосервисы, программы для доступа к интернету и социальным сетям.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень конкретных приложений определяет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей в год, при этом пользователи по‑прежнему могут самостоятельно делать выбор, какой программой или сервисом пользоваться.
На данный момент требования по предустановке российских программ на гаджеты, продаваемые в РФ, исполняют в основном китайские производители, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Напомню, что RuStore, например, стал обязательным для предварительной установки на электронные устройства в России еще с января 2023 года. Но пока к требованиям прислушиваются в основном китайские производители смартфонов — Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. При этом зарубежные производители гаджетов на Android никогда не отвергали новые правила предустановки отечественных программ, каких-то напрямую высказанных блокирующих позиций не было. Поэтому предустановка RuStore и других приложений из перечня будет обязательна на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем. Изготовители мобильных устройств должны обеспечить недискриминационное отображение маркета на экране по сравнению с аналогичными программами других разработчиков, а также благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов и его автоматическое обновление», - напомнил депутат.

Предустановка российских программ на устройства зарубежных производителей, продаваемых в России, это, в первую очередь, вопрос цифрового суверенитета, отметил Немкин.

«Отечественные приложения намного более серьезно защищены от угроз и безопасны для пользовательской информации, что особенно важно в условиях геополитической напряженности и информационных войн. Они разработаны с учетом национальных стандартов безопасности и защиты данных, что снижает риски кибератак и утечек конфиденциальной информации. Кроме того, напомню, что российские приложения лучше адаптированы к потребностям и особенностям местного рынка. Например, они предлагают более точные карты, лучше интегрируются с сервисами. Это повышает удовлетворенность пользователей и упрощает использование технологий в повседневной жизни», - добавил депутат.

Кроме того, предустановка российских приложений на устройствах стимулирует их активное использование и интеграцию с другими локальными сервисами. Таким образом, создается более гармоничная и функциональная цифровая среда, заключил Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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