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Питерец.ру » Общество » В Госдуме рассказали, как вычислить телефонного мошенника

В Госдуме рассказали, как вычислить телефонного мошенника

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Мошенники буквально каждый день изобретают новые схемы для атак на граждан. При этом есть ряд признаков, которые могут их выдать – какие это признаки, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

Мошенники используют новую схему для атак на граждан: они представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-либо технических манипуляций для улучшения качества связи. Чаще всего используются такие уловки, как угрозы о временном отключении услуг связи или о недоступности интернета в случае отказа от выполнения их инструкций, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. 

Если жертва попалась на крючок, мошенники могут попросить абонента продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно полученный от портала «Госуслуги» или от личного кабинета оператора связи. Эти данные могут впоследствии использоваться для получения доступа к конфиденциальной информации и личным данным абонента и проведения финансовых махинаций.

Умение вычислить телефонного мошенника — важный навык, который может помочь защитить ваши личные данные и финансы, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Первый и наиболее очевидный признак — это неожиданные звонки с просьбой о предоставлении личной информации. Мошенники часто представляются сотрудниками банков, государственных учреждений или крупных компаний и требуют предоставить номера счетов, пароли или другие конфиденциальные данные. Настоящие организации никогда не запрашивают такую информацию по телефону, поэтому всегда следует быть настороже и не разглашать личные данные незнакомым лицам», - сказал депутат.

Второй признак мошенника — создание чувства срочности или паники. «Мошенники часто используют тактику запугивания, утверждая, что ваши счета заморожены, или что на вас заведен судебный иск, если вы немедленно не предоставите запрашиваемую информацию. Они могут давить на вас, чтобы вы не успели обдумать ситуацию и проверить правдивость их слов. В таких случаях важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, а также перепроверять информацию, позвонив в организацию самостоятельно по официальному номеру», - добавил Немкин.

Еще один яркий признак — необычные способы оплаты или получения средств. «Мошенники могут попросить вас перевести деньги через анонимные платёжные системы, пополнить баланс через терминалы, купить подарочные карты или криптовалюту. Эти способы оплаты часто используются потому, что их сложнее отслеживать и вернуть. Если вы сталкиваетесь с подобными требованиями, это верный знак того, что перед вами мошенник. Также настораживать должны наводящие вопросы, которые мошенники используют, чтобы собрать больше данных. Например, они могут не знать точное название вашего банка или другую специфическую информацию, которую настоящий сотрудник организации должен знать. Если звонящий задает много вопросов и пытается вытянуть из вас информацию, это должно насторожить. Всегда лучше положить трубку и перезвонить в организацию по официальному номеру, чтобы убедиться в подлинности звонка. В целом, важно быть бдительным, критично относиться к любым неожиданным звонкам и не предоставлять личную информацию незнакомым лицам по телефону», - заключил парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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