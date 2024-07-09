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Питерец.ру » Общество » Минцифры и ФАС проведут мониторинг цен на отечественное ПО

Минцифры и ФАС проведут мониторинг цен на отечественное ПО

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Минцифры и ФАС проведут мониторинг цен на отечественное ПО

Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры России и Федеральной Антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг цен российского программного обеспечения (ПО).

Мишустин поручил Минцифры и ФАС провести мониторинг цен отечественного ПО в период с 2021 по 2024 год, сообщается на сайте правительства. Предполагается, что анализ ценового предложения позволит выработать оптимальный механизм государственного контроля за стоимостью продуктов ПО в сегменте государственных закупок.

Ценовой контроль за покупкой программного обеспечения, действительно, необходим, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Впрочем, это касается не только сферы государственных закупок, но и рынка в целом. По данным компании «Крок», в 2023 году цены на программное обеспечение в среднем увеличились на 10–20%. К сожалению, на рынке, действительно, имели место случаи, когда заказчик, даже при проведении тендера, фактически не мог влиять на свой собственный выбор, как и на отпускную цену. Все могло решиться на уровне соглашений между вендором и интегратором. При этом особенно «пострадали» сферы узконаправленного программного обеспечения. Например, лицензионный софт для управления разработкой сейчас может стоить несколько миллионов», – рассказал депутат.

По словам Немкина, повышенный спрос на отечественные ИТ-решения поставил разработчиков в привилегированное положение. «Если раньше они конкурировали с иностранными вендорами и по-настоящему боролись за покупателя, то сейчас ситуация серьезно изменилась – некоторые даже завершили программы лояльности, поскольку заказчик и так идет. Отчасти именно поэтому мораторий на проверки ИТ-компаний был завершен», – объяснил депутат.

Немкин отметил, что мониторинг цен за программным обеспечением в государственном секторе позволит создать эффективный инструментарий для повышения прозрачности процесса госзакупок. «Впоследствии он может быть применим и в коммерческом секторе. Напомню, что ранее Счетная палата заявляла о необходимости проверить ценообразование в сфере ИТ. Думаю, что все это – шаги, призванные стабилизировать ИТ-сегмент и сохранить баланс между предложением и спросом. Правительство активно поддерживает компании, внедряющие отечественные решения. Например, недавно премьер-министр заявил, что компании, которые переходят на отечественный софт, смогут претендовать на льготные кредиты. Но, возможно, из-за стабилизации цен, подобные меры поддержки в будущем и не понадобятся», – подчеркнул парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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