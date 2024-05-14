Инвестиции в ИТ-сектор будут вдвое выше роста экономики

Правительство намерено сконцентрировать усилия для решения задач по цифровой трансформации экономики России в рамках нового национального проекта по формированию экономики данных, заявил Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

«Будем продолжать поддерживать темпы увеличения инвестиций в российские ИТ-решения на уровне как минимум вдвое выше роста экономики», – отметил он.

По его словам, это позволит закрыть потребности ведомств и предприятий.

Мишустин также напомнил, что на данный момент ни одна отрасль не обходится без специализированных программных продуктов. Наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура – обязательные условия достижения прорывных результатов и обеспечения безопасности страны, подчеркнул он.

Новый национальный проект «Экономика данных» в целом посвящен поддержке российских ИТ-решений, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Сегодня мы не можем доверять иностранным вендорам – даже частные компании не могут быть уверены в том, что завтра им не отключат возможность обновления программного обеспечения. При этом российские ИТ-продукты показывают устойчивые результаты как в части функционала, так и в части удобства пользования. Если в начале 2022 года к теме российского импортозамещения некоторые эксперты относились весьма скептично, то сегодня ситуация кардинально другая – рынок понял, что российские вендоры точно не хуже западных игроков, а по многим показателям – даже лучше», – отметил парламентарий.

Немкин также подчеркнул, что из-за ухода ряда иностранных компаний и установления нового регулирования в части перехода на отечественные решения, рынок столкнулся с повышенным спросом.

«Государство достаточно оперативно приняло меры в части субсидирования ИТ-компаний, что позволило обеспечить рынок большей частью решений. Напомню, что аналоги иностранного программного обеспечения представлены уже для 90% ИТ-решений, при этом число ИТ-компаний приблизилось к 200 тысячам, а объем рынка достигает 5,5 трлн рублей», – рассказал депутат.

В условиях масштабной цифровизации спрос будет только повышаться, убежден парламентарий.

«Поэтому повышенное внимание к рынку со стороны государства необходимо. В рамках нового нацпроекта на поддержку ИТ-разработок предполагается выделить до 130 млрд рублей. В том числе и на разработки специализированного ПО для химической, металлургической, нефтегазовой и нефтехимической отраслей», – рассказал депутат.