Потолок для ПО: российских разработчиков обяжут повышать цены в разумных пределах

Минцифры и российские разработчики программного обеспечения до конца мая планируют подписать хартию, в рамках которой участники рынка согласятся не повышать цены более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год. По мнению экспертного сообщества, такой подход позволит сдержать турбулентность на рынке в условиях активного роста интереса к отечественным решениям. В то же время, напоминают они, потолок цен может помешать развитию отдельных компаний, которые могли бы за счет своего прогресса создавать стимулирующую конкуренцию на рынке.

Ценовая хартия социально-ответственного ИT-бизнеса может быть подписана в России уже в мае этого года, рассказали источники газеты «Коммерсант». Разработкой документа сегодня занимаются Минцифры и крупные софтверные ассоциации, в том числе «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другие. В первую очередь хартия предполагает добровольное ограничение роста цен на ИТ-продукты российскими разработчиками в целях скорейшего достижения национального цифрового суверенитета. Максимальный порог хотят установить по специальной формуле - цена на программный продукт на ту же дату прошлого года, скорректированная с учетом годового индекса потребительских цен Росстата, плюс 15%. Так как прогноз ЦБ на конец апреля предполагает индекс по итогам 2023 года на уровне 104,5–106,5%, такой потолок может составить 19,5-21,5%. Пока планируется, что действовать такая хартия будет до 2028 года.

Ранее о том, что механизм ценового саморегулирования отечественного программного обеспечения появится в России, сообщили в Минцифры России. Тогда же сообщалось, что участников рынка также обяжут размещать актуальную информацию о предельной стоимости своих продуктов, в том числе на официальном маркетплейсе российского ПО. Если на повышение цен на ПО будут поступать жалобы, Минцифры может приостановить аккредитацию компании на время проверки.

Ранее о том, что на фоне резкого увеличения спроса на российские продукты потребители действительно в некоторых случаях столкнулись с необоснованным завышением цен, рассказывала председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования Рената Абдулина. «Эти случаи единичны, но они были. По мнению экспертов, цены на некоторые отечественные ИТ-решения повысились в среднем на 30-50%. Необходимо понимать, что крупнейшие компании страны планируют свои расходы заранее, ориентируясь на общие тенденции ценообразования на рынке. Для нас важно, что Минцифры России обратило внимание на проблему, с которой сегодня стали сталкиваться заказчики, и помогло ее решить превентивно. Коллеги из компаний-разработчиков в рамках встречи с регулятором предложили ввести механизм ценового саморегулирования и взяли на себя обязательства не повышать цены на ПО», – отмечала тогда эксперт.

Владелец системного интегратора «Артвелл», специализирующегося на внедрении российского ПО, Николай Апурин, напротив, убежден, что в повышении стоимости отечественного программного обеспечения нет никаких рисков.

«Всегда должна быть альтернатива внедрению свободно распространяемого программного обеспечения с безусловной дальнейшей сертификацией. Рынок сам себя отрегулирует. Заказчик может приобрести сертифицированную российскую операционную систему на базе Linux или поставить открытое программное решение. Если законодательная база будет это позволять, то смысла роста цен, в принципе, не будет. Куда интересней заниматься заказной разработкой, взять, например, продукты, которые, скажем, замещают какие-то сложные вещи с точки зрения микросервисной разработки. Стоимость лицензии на них, в принципе, небольшая, но зато кратно больше стоимость внедрения, – в некоторых случаях соотношение бюджета достигает 1% на лицензии и 99% на внедрение. Поэтому, честно говоря, я не вижу особого смысла в регулировании стоимости софта - рынок сам себя прекрасно отрегулирует. Особенно, если будет разрешена альтернатива в виде свободно распространяемого программного обеспечения при условии проверки его на закладки», - считает Николай Апурин.

В сложившейся ситуации ограничение цен в разумных пределах будет уместным инструментом, уверен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «На фоне ухода западных вендоров интерес к отечественным решениям вырос кратно, - согласно оценкам экспертов, в 2022 году спрос на российские программные продукты уже вырос в 10 раз, такая тенденция будет только укрепляться. Все это сформировало на рынке определенную турбулентность, и сегодня ее было бы полезно сдержать, сбалансировав покупательную способность потребителей и прибыль вендоров. С одной стороны, цены на российские технологии не должны расти только в силу отсутствия конкуренции из зарубежных стран и становится барьером для их использования. Многим компаниям, которые ранее работали только на том ПО, что предоставляли иностранные вендоры, сегодня нужна технологическая поддержка, доступные цифровые решения, которые помогут не останавливать работу и не снижать ее качество. Тем не менее, такое строгое регулирование, как мне кажется, должно действовать только в краткосрочной перспективе, так как рано или поздно уже сформировавшемуся по новым правилам российскому рынку потребуются привычные механизмы для дальнейшего существования», - заключил Немкин.