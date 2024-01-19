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Питерец.ру » Общество » Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы будет проведен с 22 января по 6 февраля

Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы будет проведен с 22 января по 6 февраля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет в период с 22 января по 6 февраля 2024 года смогут подать заявки на отсрочку

Сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 30 лет в период с 22 января по 6 февраля 2024 года смогут подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва, говорится в сообщении Минцифры России.

«Сотрудники ИТ-компаний с 22 января по 6 февраля смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года. Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их», – сообщили в министерстве.

При этом, если у сотрудника нет личного кабинета на портале госуслуг и он не отправит свои данные, трудовая организация сможет внести его в список самостоятельно, пояснили в Минцифры.
В срок до 10 февраля компаниям необходимо проверить данные сотрудников, подтвердить их, а также отправить списки в Минцифры. Сделать это можно через «Госуслуги». В министерстве подчеркнули, что отправленных списков может быть несколько: реестр будет формироваться по мере поступления заявок. 
Информация в Минобороны будет передана до 2 марта, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.
Согласно данным Минцифры, дефицит кадров отечественной ИТ-сферы составляет от 500 до 700 тыс. специалистов, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Отрасль остро нуждается в кадрах, что подтверждают и выявленные раннее тенденции на рынке труда. Например, работодатели в ИТ-сфере начали активно трудоустраивать студентов сразу на штатные позиции. Цифровизация – приоритетная для России задача, что подкрепляется и созданием отдельного нацпроекта «Экономика данных». Поэтому обеспечение рынка кадрами – стратегический вопрос», – рассказал парламентарий.
Для получения права на отсрочку необходимо проработать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение календарного года, предшествующего дате начала призыва, напомнил депутат.

«Отдельно отмечу, что требование к периоду работы в аккредитованной ИТ-компании не будет предъявляться, если специалист устроился на работу в течение года после окончания образования. Также претендующий на отсрочку специалист должен иметь высшее образование по специальности из перечня, утвержденного правительством, работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня», – пояснил Антон Немкин.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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