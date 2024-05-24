В Минцифры хотят выровнять цены на отечественное ИТ-оборудование

Минцифры РФ планирует выровнять цены на отечественное ИТ-оборудование. Предполагается, что выровнять цену позволит ультрасбор.

Ведомство планирует выровнять цену на российское и зарубежное телеком-оборудование за счет установления утильсбора, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, в рамках конференции ЦИПР-2024.

«С китайцами все равно сложно конкурировать, особенно в сегменте фиксированной связи. Мы четко это тоже понимаем. Мы будем выравнивать ценовые условия за счет утильсбора. Вряд ли мы будем доплачивать заказчикам, обеспечивая выравнивание цены на поставку оборудования. Здесь наиболее рабочим механизмом выглядит утильсбор, когда гарантировано ценовое равенство российского оборудования с китайским», – сказал министр.

По его словам, главным экономическим механизмом перехода на российское оборудование все еще остаются льготные кредиты заказчикам телеком-оборудования.

На спрос на отечественные ИТ-решения, действительно, значительное влияние оказывает ценовой фактор, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Ряд сегментов создается в буквальном смысле с нуля, ввиду чего продукты пока не поставлены на потоковое производство и стоят дороже иностранных аналогов. В случае, например, с программным обеспечением мы, напротив, фиксируем повышенный спрос, следствием которого стал рост цен в некоторых случаях на 50%. Из-за чего, кстати, Счетная палата намерена провести ряд проверок по вопросу ценообразования. Очевидно, что все это отрицательно сказывается на темпах внедрения российских продуктов. Бизнес не готов нести высокие издержки, поэтому поддержка государства здесь необходима», – считает депутат.

Немкин также напомнил, что в 2023 году российские компании получили льготные кредиты на закупку оборудования и установление необходимой компонентной базы на общую сумму в 140 млрд рублей.

«Программа льготного кредитования однозначно показала свою эффективность, в том числе за счет достаточно лояльных требований. Кроме того, в 2023 году Госдума приняла закон, который распространяет право на учет расходов по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом 1,5 при покупке российского высокотехнологичного оборудования. Ранее льгота применялась только в отношении объектов из единого реестра российской радиоэлектронной продукции», – рассказал депутат.

По словам Немкина, ультрасбор выступит дополнительным стимулом перехода на отечественное оборудование.

«Выравнивание цены за счет ультрасбора может реализовываться сразу несколькими способами, но думаю, что речь идет о перераспределении налогового бремени в поддержку российского производителя. Поскольку сейчас по техническим характеристикам многие отечественные решения аналогичны иностранным, выравнивание цен, конечно, положительно скажется на числе общих продаж», – подчеркнул депутат.