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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину

В Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов и председатель ЗакС Александр Бельский приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски Анатолию Рахлину.

В торжественной обстановке губернатор северной столицы Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский стали участниками церемонии, посвященной открытию мемориальной доски, увековечивающей имя легендарного спортивного наставника Анатолия Рахлина. Табличка размещена на здании школы олимпийского резерва, носящей его имя в Калининском районе. Глава города, почетные гости, родственники и близкие знаменитого тренера возложили цветы к его мемориалу.

В своей речи Александр Беглов обратил внимание на то, что 23 мая Анатолий Соломонович Рахлин отметил бы свой 86-й день рождения. Открытие памятной доски приурочено к этой дате в знак почтения к выдающемуся человеку. Будучи блокадником, он выдержал все 900 дней осады, после чего принял участие в восстановлении школы дзюдо в Ленинграде. За время своей тренерской карьеры он подготовил более ста мастеров спорта, прививая своим воспитанникам силу духа и твердость характера. Одним из ярчайших учеников Рахлина является действующий президент России Владимир Путин.

Губернатор выразил благодарность сыновьям Анатолия Рахлина, Михаилу и Евгению, которые продолжают дело своего отца.

Михаил Рахлин, возглавляющий Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга и клуб "Турбостроитель", где долгие годы секцию возглавлял его отец, поделился любопытными фактами. Изучив записи Анатолия Соломоновича, семья подсчитала, что за более чем полувековой непрерывный педагогический стаж, который не прерывался ни на один день, он воспитал порядка 10 тысяч мальчишек и девчонок. Каждый из них получил частичку знаний и опыта прославленного тренера.

В этом году клуб "Турбостроитель", где многие годы работал Рахлин, отмечает 55-летний юбилей. Он по-прежнему славится воспитанием чемпионов. Анатолий Рахлин стал знаковой фигурой в истории российского дзюдо. Он одним из первых в стране начал подготовку спортсменов в этом виде спорта. Его тренерская деятельность стартовала в начале 1960-х годов.

Среди первых воспитанников Рахлина были не только Владимир Путин, но и депутат Госдумы шестого созыва Андрей Колесник, президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Косоротов и мастер спорта международного класса СССР Камал Ханмурзаев.

Под руководством Анатолия Рахлина его ученики становились победителями и призерами всесоюзных и всероссийских соревнований. Он воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, которые продолжили его дело, став тренерами и преподавателями. Так, его ученик Николай Сологуб впоследствии возглавил сборную России по дзюдо, а другой ученик - Юрий Степкин - стал чемпионом Европы и мира среди ветеранов.

Анатолий Рахлин был не только выдающимся тренером, но и общественным деятелем. Он являлся членом совета ветеранов физической культуры и спорта при Комитете по спорту Санкт-Петербурга, а также вел активную работу с молодежью, пропагандируя здоровый образ жизни и патриотизм.

Мемориальная доска стала символом признания заслуг Анатолия Рахлина и его неоценимого вклада в развитие российского дзюдо и воспитание подрастающего поколения.

Источник: Администрация Петербурга
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