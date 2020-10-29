На Петровской набережной откроют мемориальную доску в честь академика Гранова

Сегодня, на Петровской набережной состоится церемония открытия мемориальной доски академику Анатолию Гранову, сообщает ЗаКС.ру.

В торжестве должны принять участие петербургский градоначальник Александр Беглов, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, ректор Медицинского университета Сергей Багненко, глава центра имени Алмазова Евгений Шляхто и другие.

Имя Гранова носит научный центр радиологии и хирургических технологий. Медучреждение является первым в мире специализированным центром рентгенорадиологического профиля.

Анатолий Гранов – лауреат премии правительства РФ в области науки и техники за создание и внедрение отечественного комплекса аппаратуры и технологий производства радиофармпрепаратов.