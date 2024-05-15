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Питерец.ру » Общество » Минцифры России намерено повысить квалификацию выпускников ИТ-вузов

Минцифры России намерено повысить квалификацию выпускников ИТ-вузов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе своего доклада на пленарном заседании Госдумы.

Задачу повышения квалификации выпускников IT-вузов Минцифры намерено решать за счёт привлечения профильных IT-компаний.

«И это будет обязательным условием сохранения этими компаниями льгот», – заявил Шадаев, выступая в Госдуме.

Число IT-специалистов в России за 2023 год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. человек, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В короткий срок стране удалость справиться с возникшим дефицитом, что, во многом, стало возможным за счет популяризации курсов профессиональной переподготовки в сфере ИТ. Однако полноценное развитие информационных технологий напрямую связано с уровнем квалификации ИТ-специалистов, в том числе из числа недавних студентов. Поэтому приоритизация вопроса со стороны ведомства вполне очевидна», – считает депутат.

Сфера образования зачастую развивается с опозданием от рыночных тенденций, подчеркнул Немкин.

«Это факт, который признают и университеты, и эксперты. Высшее образование, во многом, связано с фундаментальной подготовкой, поэтому привлечение в сферу действующих ИТ-специалистов – логичный шаг», – считает депутат.

Антон Немкин также подчеркнул, что подобные программы уже есть в ведущих университетах России.

«Это довольно популярный формат для крупнейших вузов страны, за счет которого студенты еще на первых курсах погружаются в реалии рынка. Отдельно необходимо сосредоточиться на увеличении числа базовых кафедр ИТ-компаний. В ряде вузов уже давно функционируют базовые кафедры «Яндекса» или, например, «Альфа-банка». Совместные образовательные программы позволяют готовить востребованных ИТ-специалистов и уже на первых курсах обучения привлекать лучших студентов на стажерские программы», – рассказал он.

При этом особый акцент, убежден депутат, необходимо сделать на поддержке региональных вузов, прежде всего, за счет их включения в совместные образовательные программы с местными ИТ-компаниями.

«Подобные инициативы уже есть. Например, Курский государственный университет и компания «ЛАНИТ Омни» не так давно подписали соглашение об интеграции в образовательную программу вуза учебных модулей по развитию у студентов навыков работы с отечественным ПО», – рассказал депутат.  
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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