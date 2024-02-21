Работников обучат пользоваться нейросетями

Согласно обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), доля сотрудников компаний, владеющих навыками использования ИИ, должна вырасти до 80%.

В документе сообщается, что в 2022 году лишь 5% россиян обладали соответствующими навыками.

Для достижения показателя предлагается увеличить число выпускников, освоивших образовательные программы в сфере искусственного интеллекта, с 3048 до 15 500 человек в период 2022–2030 годов. Такой подход позволит работодателям увеличить долю высококвалифицированных специалистов.

Это амбициозное, но вполне достижимое значение, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Конечно, речь не о том, что большая часть российских работников должна будет уметь разрабатывать ИИ-модели. Речь идет и о повседневном использовании, которое заметно упрощает некоторые рабочие процессы. Например, представители творческих профессий уже активно используют генеративный искусственный интеллект для создания визуального контента. Сюда относится категория работников, которая будет способна проанализировать результаты ИИ-модели или попросту воспользоваться программой с искусственным интеллектом: например, ввести значения для последующего анализа», – добавил он.

По словам Немкина, к ИИ следует относиться так же, как и к любому новому технологическому открытию.

«Раньше люди привыкали к заводскому станку, потом к компьютеру, потом к смартфону. Несмотря на возможности, которые предлагает ИИ – это все еще инструмент, призванный облегчить жизнь», – подчеркнул депутат.

Парламентарий также отметил, что обучение сотрудников навыкам ИИ, во многом, должно обеспечиваться самим работодателем.

«Речь как про базовое, так и про углубленное изучение ИИ. Многие крупные компании еще несколько лет назад открыли собственные корпоративные университеты, в которых работник может получать непрерывное образование. Дефицит ИИ-специалистов в стране сегодня велик. Часть потребности может быть закрыта, в том числе за счет раннего включения студентов в трудовую деятельность – посредством стажерских программ», – подчеркнул он.

Депутат напомнил, что в России функционирует бесплатная образовательная платформа «Открытое образование», где можно найти любой учебный курс, в том числе и в сфере ИИ.

«Это отличная дополнительная возможность для того, чтобы самостоятельно «прокачать» свои навыки и получить знания от ведущих университетов и компаний. Особенно для тех организаций, которые в силу объективных причин не могут развивать направление собственного корпоративного обучения», – заключил Антон Немкин.