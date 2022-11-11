Киберполигоны должны стать базой обучения профильных специалистов

К такому выводу пришли участники панельной дискуссии «Новая эра в информационной безопасности» на Международном форуме «ИТ-Диалог 2022» в Санкт-Петербурге. По мнению организаторов, кибербезопасность для России - это аналог ПВО в киберпространстве, главное и обязательное условие обеспечения суверенитета. Участники дискуссии обсудили возможности масштабирования киберполигонов для проведения учений специалистов по информационной безопасности. Также предметом дискуссии стали законодательные инициативы, которые позволят ввести нормативное регулирование отрасли и ее контроль Федеральной службой России по техническому и экспортному контролю.

Ранее, в 2021 году, вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о планах масштабирования проекта Национального киберполигона. Уже тогда к национальной площадке стали подключаться коммерческие компании, обладающие инфраструктурой, необходимой для тренировки отражения кибератак. Первым присоединился киберполигон Центра компетенций НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределённых интеллектуальных энергосистем» на базе МЭИ, где регулярно проводят киберучения для организаций работы сферы электроэнергетики.

В 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80%, поэтому вопросы обнаружения, предупреждения и сдерживания угроз информационному пространству страны приобрели сегодня особое значение.

Один из участников панельной дискуссии форума «ИТ-Диалог 2022», заместитель руководителя Минцифры России Александр Шойтов сообщил, что в стране хватает технологических разработок для обеспечения информационной безопасности цифрового контура и импортозамещения всех необходимых для этого инструментов. «В основном мы владеем всеми средствами информационной безопасности, и их достаточно для того, чтобы провести импортозамещение. Ситуация в области импортозамещения средств защиты информации в целом и криптографической защиты лучше, чем в других сферах информационных технологий», - заметил господин Шойтов.

В России открылось уже 8 опорных центров Национального киберполигона, а до 2024 их число должно увеличиться до 15. Председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что «Киберполигон» также может стать специализированным базисом для подготовки ИТ-кадров России. По словам депутата, сегодня необходимо решить два ключевых вопроса – способы перехода от защиты к наступлению на киберпреступников, а также определить возможности усиления киберзащиты, совершенствования технологий и обучения новых ИТ-специалистов. «Важной задачей становится не просто защита нашей инфраструктуры, но и нападение, ведь с точки зрения последствий — вывод из строя системы военного управления не менее важен, чем физическое уничтожение самих органов управления», - сказал Александр Хинштейн.

Киберполигон – это цифровые копии типовых ИТ-инфраструктур организаций ключевых отраслей, которые позволяют без риска причинения реального ущерба воспроизводить компьютерные атаки, угрожающие тому или иному конкретному сектору экономики, и отрабатывать меры по их выявлению и предотвращению.

Федеральный координатор федерального проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что отраслевой сегмент киберполигона включает цифровую версию ИT-инфраструктуры компании определённого сектора экономики. Это не стопроцентно реальный двойник, но только копия, отражающая основные проблемные векторы. Интеграция инфраструктур образовательных учреждений и коммерческих компаний позволит расширить возможности Национального киберполигона, сделает его более функциональным и доступным для большего количество пользователей.

«В результате такой интеграции киберполигоны, на которых тренируются студенты и сотрудники региональных компаний, станут более совершенными и смогут обучать гораздо большее количество россиян и руководителей компаний, нуждающихся в защите своего бизнеса. Это обеспечит беспрецедентные возможности противодействия масштабным хакерским атакам на объекты критической информационной инфраструктуры России», - подчеркнул Антон Немкин.

Напомним, что первый киберполигон был открыт в мае 2021 года. Он был создан во исполнение постановления правительства №1320 от 12 октября 2019 года «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности». Государственные субсидии в размере 364,55 млн рублей на период с 2019 по 2020 годы и 600 млн рублей на период с 2021 по 2024 год включительно были заложены в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Ответственным исполнителем назначен «Ростелеком-Солар» – дочерняя компания «Ростелекома». Реализацию курирует Минцифры России.