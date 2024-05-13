В Минцифры анонсировали новый законопроект, регулирующий работу маркетплейсов

Кандидат на пост главы Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что работу над созданием нового законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, ведут сразу несколько профильных министерств.

По словам Шадаева, на данный момент к работе маркетплейсов возникает много вопросов, в том числе в части мест доставки товаров маркетплейсами и трудоустройства курьеров. Предполагается, что новый законопроект введёт систему регулирования работы платформ.

Электронная коммерция, в том числе и маркетплейсы, в короткий срок стала одним из основных форматов приобретения товаров для граждан, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«По данным аналитиков банка «Русский стандарт», соотношение количества покупок онлайн и офлайн уже второй год подряд оказывается в пользу электронной коммерции. В 2022 году доля таких покупок составила 63%. В 2023 году она хоть и снизилась, но все равно продемонстрировала лидерство в 53%. Объем российского рынка электронной торговли в 2023 году эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) оценили в 8 трлн руб., при этом 75% пришлось на сегмент маркетплейсов. В 2012 году рынок оценивался всего в 405 млрд рублей, поэтому динамика роста очевидна и вряд ли пойдет на снижение», – считает депутат.

Развивающейся отрасли необходимо нормативное регулирование, убежден депутат.

«Сейчас мы можем говорить о полноценном формировании рынка электронной коммерции: определились не только ключевые игроки, но и правила взаимодействия, которые, безусловно, должны быть интегрированы в нормативное-правовое пространство. Мы уже не раз сталкивались с отрицательными сторонами работы маркетплейсов. В частности, остро стоит вопрос трудовых взаимоотношений, распределения ответственности между маркетплейсом и продавцами за качество и доставку товара, вопросы, связанные с защитой конкуренции. Напомню, что в прошлом году ФАС установил коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon — вместе компании занимают около 80% рынка. При этом государство достаточно быстро отреагировало на выявление доминирующего положения. Не так давно Правительство страны отменило действующий мораторий на проверки ИТ-компаний. Прежде всего, на проверки маркетплейсов и крупных агрегаторов. Это, в том числе, следствие многочисленных жалоб со стороны пользователей платформ и нарушений в сфере антимонопольного законодательства. Пока что говорить о том, что отрасль может эффективно осуществлять саморегулирование, еще рано», – отметил депутат.

По словам Немкина, новый законопроект позволит нивелировать риски, связанные с работой таких платформ.

«Попытки законодательного регулирования предпринимались уже не раз. Думаю, что активное включение органов исполнительной власти в разработку регулирования в конечном счете приведет к эффективным результатам, при которых интересы всех сторон будут соблюдены», – подчеркнул депутат.