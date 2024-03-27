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Троллейбус с увеличенным автономным ходом представлен в экспозиции форума «Экология большого города»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Горэлектротранс
Троллейбус с увеличенным автономным ходом занял место в экспозиции экологичных видов транспорта на парковке «Экспофорума»

Троллейбус с увеличенным автономным ходом занял место в экспозиции экологичных видов транспорта на парковке «Экспофорума» в рамках программы XXIII Международного форума «Экология большого города». Все дни форума 27-29 марта современный троллейбус производства «Белкоммунмаш» с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом») можно будет встретить в уличной экспозиции.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) нового поколения  начали поступать в СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2022 году.  Ознакомиться с инновационным троллейбусом можно напротив павильона Е «Экспофорума».

Впервые инновационные троллейбусы с увеличенным автономным ходом появились на маршрутах Петербурга в 2017 году. От классических троллейбусов ТУАХ отличаются наличием тяговой аккумуляторной батареи, позволяющей организовать троллейбусное движение там, где отсутствует контактная сеть, например, продлить экологичные и бесшумные троллейбусные линии в новые жилые кварталы. Аккумулятор заряжается прямо во время движения под контактной сетью, по окончании которой троллейбус продолжает движение в «автономном режиме» за счет тягового аккумулятора. Благодаря применению технологий автономного хода можно организовать новые транспортные связи и улучшить транспортную доступность без строительства контактной сети и тяговых подстанций.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом – полностью безвыбросный транспорт: за счет электрического отопления салона, питания от контактной сети и тяговой аккумуляторной батареи.

Представленный на выставке троллейбус представляет партию ТУАХ, закупленную в рамках комплексной программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». В целях обновления подвижного состава предприятия в 2022-2023 годах было заключено 5 контрактов с разными производителями на поставку 395 новых троллейбусов. Из их числа уже поступили в Горэлектротранс 305 троллейбусов, включая 114 ТУАХ. Ещё 13 ТУАХ будет получено в 2024 году.

Современное развитие троллейбусного движения в Петербурге связывают с развитием маршрутной сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Так с 2017 года в Петербурге организовано уже 14 линий, обслуживаемых «автономными троллейбусами». Причем 5 маршрутов из этого числа были открыты за последние два года: №№ 21, 9, 50, 12 и 42. В настоящий момент в Петербурге развита крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Источник: Горэлектротранс
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