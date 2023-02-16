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Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения

В Петербурге пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
1 марта в Санкт‑Петербурге пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения

Городской мониторинговый центр информирует, что 1 марта с 10:35 до 10:45 пройдет ежегодная комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Санкт‑Петербурга. Во время проверки по всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции.

Комплексная проверка, в соответствии с законодательством, проводится 2 раза в год (в первую среду марта и октября). Во время проведения комплексной проверки определяется исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отрабатываются действия всех задействованных служб, а также информируются жители о порядке оповещения в случае чрезвычайной ситуации.

Комплексная проверка будет проходить в следующем порядке:

10:35-10:37 – передача речевого сообщения о начале комплексной проверки;

10:40-10:43 – подача предупредительного сигнала «Внимание всем!» (запуск электромеханических сирен, трансляция сигнала по сетям проводного радиовещания, уличным громкоговорителям и другим техническим средствам оповещения);

10:43-10:45 – передача проверочных сигналов и информации с задействованием радиовещательных станций и каналов 1-го мультиплекса эфирного цифрового телевидения.

Для качественной подготовки и проведения комплексной проверки назначена соответствующая комиссия из представителей Главного управления МЧС России по г. Санкт‑Петербургу, Комитета по информатизации и связи, СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр», операторов связи и других организаций, привлекаемых к оповещению населения.

Результаты комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления развития системы централизованного оповещения населения Санкт‑Петербурга.

Более подробно узнать о РАСЦО можно на сайте Городского мониторингового центра www.spb112.ru. Замечания по проведению комплексной проверки и предложения по совершенствованию оповещения населения Санкт‑Петербурга при чрезвычайных ситуациях можно направить через форму обратной связи на сайте или по телефонам 004, 576-4-004.

Источник: Администрация Петербурга
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