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Питерец.ру » Общество » Роскомнадзор зафиксировал попытки иностранного вмешательства в выборы

Роскомнадзор зафиксировал попытки иностранного вмешательства в выборы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Роскомнадзоре зафиксировали попытки иностранного вмешательства в проведение выборов президента РФ.

В Роскомнадзоре зафиксировали попытки иностранного вмешательства в проведение выборов президента РФ. Всего было заблокировано более 3 тыс. интернет-страниц, ресурсов и публикаций, нацеленных на срыв выборов.
В преддверии проведения выборов Президента Российской Федерации Роскомнадзор вел постоянный мониторинг информационного пространства для выявления и пресечения распространения информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.

«Как и в прошлые годы, мы фиксируем организованные и скоординированные информационные попытки иностранного вмешательства в ход предвыборной кампании. В рамках наших полномочий и имеющихся возможностей мы оперативно реагируем на такие попытки. С начала года Роскомнадзором ограничен доступ почти к 2 тыс. интернет-страницам, содержащим подобный контент, большая часть которых размещается на базе иностранных площадок и источников, принадлежащих иноагентам», - рассказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на брифинге в информационном центре ЦИК 17 марта.

В ходе мониторинга информационного пространства также было выявлено, а потом удалено или заблокировано порядка 1,3 тыс. ресурсов и публикаций, содержащих призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях, проведение которых было запланировано в период выборов с целью их срыва, что подтверждает их целенаправленный характер. Также выявлялись случаи размещения на различных сайтах деструктивной видеорекламы, направленной на срыв выборных мероприятий.

«Фиксировалось создание фальшивых аккаунтов в социальных сетях и сайтов территориальных избирательных комиссий. Такие ресурсы и интернет-страницы блокировались, удалялись, помечались соответствующим образом как фейковые», - добавил Зайцев.

Ожидаемо враги России консолидировали свои усилия, чтобы попытаться вмешаться в проведение выборов президента РФ или даже сорвать их, однако все попытки оказали безуспешными благодаря четкой работе уполномоченных ведомств, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Иностранные интересанты разными способами старались распространять деструктив об избирательном процессе, организовывали кибератаки и несогласованные акции. Тем не менее, ничего из вышеперечисленного не смогло помешать проведению выборов, притом на высоком уровне – максимально открыто, демократично, прозрачно. Это признал и генсек, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин по итогам международного наблюдения за выборами. Там также оценили систему дистанционного электронного голосования как инновационный шаг российского правительства, который был сделан с целью предоставить все необходимые удобства избирателям. Наша страна показала, что является безусловным лидером в части цифровизации, в том числе и электорального процесса», - отметил депутат.

Тем не менее, завершение выборов не будет означать спада интереса киберпреступников к нашей стране, подчеркнул Антон Немкин.

«К сожалению, массированные атаки точно будут продолжаться. Причем разозленные тем, что им ничего не удается, хакеры будут искать новые способы. Однако мы готовы к любым обострениям, успешная работа всех систем, в том числе тех, которые были запущены только в этом году, на выборах стала тому подтверждением», - заключил парламентарий. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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