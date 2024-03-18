Роскомнадзор зафиксировал попытки иностранного вмешательства в выборы

В Роскомнадзоре зафиксировали попытки иностранного вмешательства в проведение выборов президента РФ. Всего было заблокировано более 3 тыс. интернет-страниц, ресурсов и публикаций, нацеленных на срыв выборов.
В преддверии проведения выборов Президента Российской Федерации Роскомнадзор вел постоянный мониторинг информационного пространства для выявления и пресечения распространения информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.
В ходе мониторинга информационного пространства также было выявлено, а потом удалено или заблокировано порядка 1,3 тыс. ресурсов и публикаций, содержащих призывы к участию в несогласованных массовых мероприятиях, проведение которых было запланировано в период выборов с целью их срыва, что подтверждает их целенаправленный характер. Также выявлялись случаи размещения на различных сайтах деструктивной видеорекламы, направленной на срыв выборных мероприятий.
Ожидаемо враги России консолидировали свои усилия, чтобы попытаться вмешаться в проведение выборов президента РФ или даже сорвать их, однако все попытки оказали безуспешными благодаря четкой работе уполномоченных ведомств, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Иностранные интересанты разными способами старались распространять деструктив об избирательном процессе, организовывали кибератаки и несогласованные акции. Тем не менее, ничего из вышеперечисленного не смогло помешать проведению выборов, притом на высоком уровне – максимально открыто, демократично, прозрачно. Это признал и генсек, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин по итогам международного наблюдения за выборами. Там также оценили систему дистанционного электронного голосования как инновационный шаг российского правительства, который был сделан с целью предоставить все необходимые удобства избирателям. Наша страна показала, что является безусловным лидером в части цифровизации, в том числе и электорального процесса», - отметил депутат.
Тем не менее, завершение выборов не будет означать спада интереса киберпреступников к нашей стране, подчеркнул Антон Немкин.