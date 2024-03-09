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Питерец.ру » Общество » В пространстве «СреДА!» прошёл творческий вечер для жён и матерей участников СВО

В пространстве «СреДА!» прошёл творческий вечер для жён и матерей участников СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Праздничное настроение петербурженкам создали заслуженный артист России, актер Михаил Черняк и лауреат международных конкурсов, пианист Владислав Фёдоров

Региональное отделение «Единой России» организовало 8 марта праздничный вечер для жён и матерей участников специальной военной операции. В общественном пространстве «СреДА!» для них прошёл творческий вечер «Ах, сударыня, при даме рассказать нельзя никак!..», или Хорошее настроение для любимых женщин».

Приветствуя собравшихся перед началом мероприятия, директор общественного пространства Дмитрий Бессонов пожелал, чтобы этот творческий вечер – про весну, любовь и прекрасное – подарил всем хорошее настроение, и это пожелание сбылось. Часовая творческая программа открылась галопом Жака Оффенбаха и затем музыка в исполнении известного петербургского пианиста Владислава Фёдорова, а также анекдоты и рассказы искрометного актёра, заслуженного артиста России Михаила Черняка действительно зарядили зал яркими эмоциями.

«С учетом, что такая дата, такая обстановка, надо отвлечься, развлечься, улыбнуться, чтобы повеяло весной и было хорошее настроение – вот такая задача. Это фрагменты из моих концертных программ, фрагменты спектакля «Анекдоты ХХ века», который идет на сцене «Молодёжного театра на Фонтанке». Моя программа и музыкальные произведения соединены только эмоционально, этот творческий вечер – «два в одном», – рассказал о концепции праздничного мероприятия Михаил Черняк.

Он пожелал собравшимся женщинам больше солнца и красоты в их жизни и как можно меньше огорчений, особенно от мужчин, и предложил изменить сухое, канцелярское название Международного женского дня на что-то более романтичное. Так вместе отметили Праздник Весны.

Источник: Единая Россия
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