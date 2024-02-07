В Роскомнадзоре сообщили, запретят ли VPN с 1 марта в России

Любые средства обхода блокировок в России запрещены с 2020 года, однако этот запрет касается не всех VPN-сервисов. С 1 марта в силу вступит еще одно ограничение – на любую рекламу VPN в сети.

В Роскомнадзоре напомнили о том, что средства обхода блокировок в РФ запрещены, при этом с 1 марта также вступит в силу запрет на популяризацию таких сервисов.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — говорится в сообщении Роскомнадзора, которое цитирует ТАСС.

Комментарий ведомства стал ответом на публикации в СМИ со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, в которых сообщалось о полном запрете VPN-сервисов в РФ с 1 марта. Сама Мизулина позже подчеркнула, что «полностью ограничить работу крупных VPN-сервисов в России технически и физически невозможно».

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале также отметил, что запрет популяризации VPN-сервисов в России направлен на защиту персональных данных россиян, но о полном запрете использования таких сервисов речь пока не идет.

«Запрет на популяризацию VPN — это еще один шаг на пути к защите персональных данных. О полном запрете речь пока не идет, но я предупреждал и буду предупреждать дальше — пользуясь VPN-сервисами, вы фактически дарите свои личные данные третьим лицам», — написал Хинштейн и посоветовал гражданам помнить об этом, когда они решатся включить VPN на своем телефоне.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин также отметил, что с 1 марта 2024 года в силу вступает норма, которая требует ограничивать доступ к материалам, которые рассказывают о способах обхода блокировок в России, рекламируют VPN, которые не фильтруют трафик.

«Любые ресурсы, которые это делают, должны понимать, что их действия впоследствии приводят к утечкам данных пользователей и росту черного рынка, где личными данными торгуют без оглядки на совесть. Надеюсь, новый запрет их немного отрезвит. При этом прямого запрета VPN не будет, это важно понимать. Добросовестных VPN, которые нужны многим компаниям для защиты внутреннего трафика, ограничения точно не коснутся», - сказал депутат.

Как подчеркнул Антон Немкин, сегодня далеко не все VPN действуют против пользователей, есть и добросовестные. Например, их используют многие компании для защиты своих коммуникаций от мошенников и хакеров.

«Корпоративные VPN настроены иначе, чем те версии, которые можно найти в магазинах приложений, над их защищенностью тщательно работают специалисты, поэтому доверять им можно. Если говорить о них именно как о защитной технологии, то, в первую очередь, она необходима, чтобы обезопасить связь между сотрудником и офисом от атаки по типу «человек-в-середине». В ходе такой атаки третье лицо незаметно вклинивается между двумя сторонами коммуникации и негласно за ней наблюдает, воруя любую информацию. А если VPN работает, злоумышленник видит только шифрованный трафик. Он понимает, что сотрудник и офис обмениваются информацией, но какой именно, уже не знает», - пояснил депутат.

Тем не менее, среди тех VPN, которые можно найти в магазинах мобильных приложений, большинство все же работают вразрез с российским законодательством, так как нацелены на то, чтобы предоставить доступ к заблокированным ресурсам, предупреждает Антон Немкин.

«Они отслеживаются и оперативно блокируются Роскомнадзором. Однако всю ответственность перекладывать на ведомство не стоит - лучше заранее не подвергать себя и свои данные угрозам», - заключил он.