В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады

Ситуацию комментирует Общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева:

Роль игрушки в развитии и становлении личности ребенка трудно переоценить. Играя, он отрабатывает ролевые модели, паттерны, которые наблюдает вокруг себя, дома и за его периметром. И, конечно, "правильные" игрушки в воспитании и становлении здоровой психики очень важны.

Говоря о качестве игрушек, настало время, безусловно, ужесточить контроль за ним, тщательнее проверять материалы на соответствие ГОСТу. Это избавит от нежелательных последствий для здоровья. Например, не секрет, что в дешевых игрушках часто превышена концентрация фенола.

Но мы не должны забывать и о здоровье ментальном. К сожалению, полки наших магазинов наводнили разные зомби, монстры, супергерои, которые пугают и отталкивают. Они не эстетичны и пора задаться вопросом, чему они могут научить наших детей в эмоциональном плане?

Не секрет, что ключевые ценности прививаются детям в раннем возрасте, а созданные искусственно в виде пропаганды внедряются в незрелый мозг. И идея запрета зарубежных игрушек в детских садах основана, прежде всего, на этом.

А чтобы контролировать распространение таких игрушек, нужно изучить причину их популярности. У психологов есть мнение, что, овладевая, например, пугающей игрушкой, малыши отрабатывают свои страхи, как бы побеждают их. И пока в детской субкультуре доминируют пугающие мотивы, игрушки-антагонисты никуда не денутся. Однако это не значит, что их количество не нужно контролировать и не допускать в магазины откровенные "извращения". Например, для кино мы устанавливаем возрастной ценз, то есть родители, выбирая фильм для семейного просмотра, ориентируются на допустимый возраст. То же самое целесообразно ввести и для игрушек.

Вторая причина — фактор моды. Также как для нас автомобили и телефоны, игрушки в детском коллективе — это статусная вещь. И мода на них не приходит ниоткуда, как правило, она — порождение популярности соответствующих мультфильмов, кино и сериалов.

Конечно, запретить все — это путь в никуда. Нужно подумать, чем заменить нежелательное. И во многом начать стоит с киноиндустрии. Давно назрела необходимость создания новых киногероев, может быть, даже национального масштаба. И исследования подтверждают, что дети и их родители хотят видеть на экранах отечественных персонажей: героев этноса, сказок, новых вымышленных протагонистов, переработанных советских. Думаю, созданные по их мотивам игрушки способны научить наших детей традиционным культурным ценностям.