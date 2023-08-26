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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Безопасность детских игрушек – что такое Сертификат соответствия на игрушки

Безопасность детских игрушек – что такое Сертификат соответствия на игрушки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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scu.group
Какие игрушки должны иметь Сертификаты качества. Что содержит разрешительный документ. Рекомендации родителям, решившим купить ребенку игрушку.

При помощи игрушек маленькие дети знакомятся с окружающим миром и развивают мелкую моторику рук. По мере взросления и перехода на более сложные технически и в функциональном плане игровые изделия они приобретают многие другие навыки, которые сопряжены с понятием гармоничного развития личности. Но современные дети все чаще окружены высокотехничными игрушками, которых еще несколько десятков лет просто не существовало. На это вынуждены реагировать специалисты, которые занимаются разработкой стандартов, в том числе отвечающих за безопасность детской продукции.

Любая игрушка должна быть безвредной, т. е. не нести угрозы ребенку. Именно по этой причине игровые изделия для самых маленьких являются неразборными и чаще всего не имеют мелких деталей, которые рискуют попасть в рот ребенку. Соответствующие требования предъявляются к видам материалов изготовления игрушек, используемым красителям и эргономичности продукции. Такие изделия также имеют возрастные ограничения, причем специалистам постоянно приходится напоминать, что покупать детские игрушки «на вырост» – это большая ошибка, которая может повлечь за собой дополнительные риски для здоровья малыша.

Каким требованиям должны отвечать безопасные игрушки?

Благодаря тому, что в России действует система оценки качества и безопасности любой продукции, попадающей на прилавки магазинов, родители формально получают гарантии того, что при легальной продаже все игрушки в полной мере соответствуют требованиям безопасности. Каждое игровое детское изделие перед тем, как попасть в свободное обращение, должно в обязательном порядке проходить процедуру сертификации. Соответственно, придя в магазин и выбрав игрушку, всегда можно требовать у продавца Сертификат. В этом разрешительном документе должна содержаться следующая информация:

  • кому, когда и кем выдан сертификат;

  • на какую продукцию;

  • соответствует ли заявленная продукция требованиям качества и безопасности;

  • сколько по времени действует сертификат (от 1 года до 5 лет);

  • подпись и печать ответственного представителя сертификационного центра.

Сертификация игрушек для детей предполагает, что образцы изделий проходят всестороннюю проверку в лабораторных условиях. Эксперты изучают внешний вид, конструкцию и характеристики игрушки, сравнивая полученные показатели с нормативными. То, что на экспертном уровне считается нормой, а значит, способно наделить продукцию безвредностью, приводится в отдельном документе – Техническом регламенте ТС/ЕАЭС 008/2001 «О безопасности игрушек». Здесь можно найти перечни стандартов, касающихся производства игрушек, их хранения, эксплуатации, утилизации. Равно как и процедуры прохождения сертификации, которая обязательна для всех детских игровых изделий, попадающих в продажу.

Родителям: основные правила покупки игрушек для детей

Желание порадовать своего ребенка новой игрушкой часто приводит к спонтанным покупкам. Но независимо от места приобретения такой продукции родителям всегда стоит помнить о следующих правилах:

  • Любая детская игрушка должна иметь Сертификат. Если продавец не предоставляет разрешительный документ по первому требованию покупателя, он грубо нарушает закон и просто не имеет права вести торговую деятельность.

  • Сертификат на детские игрушки – это документ, оформленный на специальном бланке и имеющий конкретный перечень информации. Обязательно проверяйте то, что написано в сертификате, в том числе срок его действия.

  • Сертифицированная продукция должна маркироваться. Ищите знаки EAC на упаковке, бирках и самих игрушках.

  • Игрушка должна подходить под возраст ребенка. Информация о том, на детей какого возраста рассчитано игровое изделие, должна приводиться в сопроводительной документации и указываться на упаковке.

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