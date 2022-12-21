ента новостей

13:41
Под Кингисеппом столкнулись два большегруза
12:47
В Калининском районе ограбили пенсионерку у неё в квартире
11:51
«Дед Мороз спешит на елку». В Историческом парке открылась выставка деревянных игрушек
11:18
Командующий СЗО Росгвардии поздравил с наступающим Новым годом детей росгвардейцев - участников СВО
10:31
В Ленобласти задержан угонщик автомобиля «УАЗ Фермер»
10:12
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
09:55
Что с елочными базарами?
09:27
В деревне Заплотье после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело человека
09:05
Как растет заболеваемость гриппом?
21:33
Единый оператор защитит биометрические данные россиян
20:14
В Петербурге завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»
20:11
Активисты партпроекта «Защита животного мира» из Петербурга и Ростовской области обменялись опытом по работе с безнадзорными животными
20:08
Дед Мороз и Снегурочка побывали сегодня в гостях у детей беженцев в Волхове
20:05
В Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт талантливых молодых исполнителей
20:02
Герой России Липовой заявил о двойных стандартах Смольного после отказа похоронить бойца ЧВК «Вагнер»
19:19
В Ленобласти выявили незаконную постановку на учет мигрантов
18:02
Подведены итоги работы Антитеррористической комиссии Ленобласти
17:35
Победителями проекта «Твой бюджет в школах – 2022» стали тридцать команд
16:58
Школьники и студенты придумают новые маршруты для Русского географического общества в Петербурге
16:09
В центре Петербурга задержали серийную карманницу
14:18
Рождественские концерты в ROOF PLACE. BAY
14:14
В Госдуме объяснили, что будет за осквернение Георгиевской ленты
12:41
В Петербурге отметили 105-летие органов ЗАГС России
12:34
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей
12:25
Чемпион мира по футболу Аргентина возвращается домой в ликующий Буэнос-Айрес
12:20
Конструктивные особенности хрущевок обсудили на заседании рабочей группы Общественного штаба
12:16
В Ленобласти задержали подростка, ограбившего пенсионера в подъезде
12:13
Студент Корабелки стал одним из победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход»
12:11
В ЧВК «Вагнер» предложение Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести» назвали «профанацией»
11:29
Новогодние детские тематические программы в Историческом парке
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » «Дед Мороз спешит на елку». В Историческом парке открылась выставка деревянных игрушек

«Дед Мороз спешит на елку». В Историческом парке открылась выставка деревянных игрушек

0
88
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Дед Мороз спешит на елку»

20 декабря в Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Дед Мороз спешит на елку», которая познакомит посетителей с коллекцией деревянных игрушек Александра Михайлова. В ней собраны советские и российские деревянные игрушки фабричного и кустарного производства и изделия народных художественных промыслов, объединенные темами Рождества и Нового года.

Деревянная игрушка – один из древнейших видов детских игрушек. Даже приблизительная дата ее появления сегодня точно неизвестна. История деревянной детской игрушки на Руси датируется примерно IX веком. Тогда на забаву детям изготавливались деревянные игрушки - свистульки, фигурки и трещотки. Многие из них использовались не только для забавы, но и являлись оберегами для новорожденных и маленьких детей.

В течение длительного периода центром изготовления деревянных игрушек на Руси был город Сергиев Посад, в мастерских которого, начиная с XV века, занимались резьбой по дереву и его дальнейшей токарной обработкой.

В XVIII веке появилось промышленное производство деревянных игрушек, однако ручное производство национальной игрушки существует до сих пор и пользуется популярностью во всем мире. Часто подобные деревянные игрушки являются предметом интереса коллекционеров.

Первые деревянные игрушки в коллекции появились в начале 90-х годов прошлого века, а на сегодняшний день собрание А. В. Михайлова насчитывает более двух тысяч деревянных игрушек и изделий народно-художественных промыслов.

Выставка продлится до 15 января 2023 года.
Вход свободный. 0+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-11-2021, 15:33
Выставка русской деревянной игрушки «Деревянные и расписные. Традиции и современность» и спектакль «Что в ларце?»
29-11-2014, 07:14
История новогодних игрушек перед глазами петербуржцев
28-02-2021, 12:03
Выставка "Спасшие жизни, вернувшие в строй"
13-12-2022, 14:28
Гала-фестиваль Года культурного наследия народов России пройдёт в Историческом парке
13-12-2014, 13:51
Выставка новогодних ретро-игрушек и открыток
21-09-2019, 23:35
Украшаем новогоднюю елку

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
3
Сегодня, 13:41
Под Кингисеппом столкнулись два большегруза
0
102
Вчера, 11:12
На КАД у Новоселья иномарка на скорости протаранила стоящие «Жигули»
0
107
Вчера, 09:26
На КАД молодой мужчина погиб под колесами фуры
0
131
19-12-2022, 15:23
Под Кингисеппом автобус съехал в кювет
Наверх