«Дед Мороз спешит на елку». В Историческом парке открылась выставка деревянных игрушек

20 декабря в Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Дед Мороз спешит на елку», которая познакомит посетителей с коллекцией деревянных игрушек Александра Михайлова. В ней собраны советские и российские деревянные игрушки фабричного и кустарного производства и изделия народных художественных промыслов, объединенные темами Рождества и Нового года.

Деревянная игрушка – один из древнейших видов детских игрушек. Даже приблизительная дата ее появления сегодня точно неизвестна. История деревянной детской игрушки на Руси датируется примерно IX веком. Тогда на забаву детям изготавливались деревянные игрушки - свистульки, фигурки и трещотки. Многие из них использовались не только для забавы, но и являлись оберегами для новорожденных и маленьких детей.

В течение длительного периода центром изготовления деревянных игрушек на Руси был город Сергиев Посад, в мастерских которого, начиная с XV века, занимались резьбой по дереву и его дальнейшей токарной обработкой.

В XVIII веке появилось промышленное производство деревянных игрушек, однако ручное производство национальной игрушки существует до сих пор и пользуется популярностью во всем мире. Часто подобные деревянные игрушки являются предметом интереса коллекционеров.

Первые деревянные игрушки в коллекции появились в начале 90-х годов прошлого века, а на сегодняшний день собрание А. В. Михайлова насчитывает более двух тысяч деревянных игрушек и изделий народно-художественных промыслов.

Выставка продлится до 15 января 2023 года.

Вход свободный. 0+