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Питерец.ру » Общество » В Петербурге разработали новые правила для классных руководителей, чтобы противостоять кибербуллингу

В Петербурге разработали новые правила для классных руководителей, чтобы противостоять кибербуллингу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Ситуацию комментирует Общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева

«Воспитание патриотизма и противодействие кибербуллингу»: В Петербурге разработали новые правила для классных руководителей
Ситуацию комментирует Общественный уполномоченный по вопросам детского национального контента Наталья Локтева

"Причина роста случаев буллинга в целом и в сети Интернет и их трагических последствий кроется в совокупности факторов. Дети сегодня предоставлены сами себе: родители днями на работе, чтобы обеспечить нужды своих чад, а педагогам не до воспитательных бесед, сегодня их миссию превратили в заполнение отчетов, а вечерами они бегут на подработку.
Общение со взрослыми, которые должны бы прививать детям конструктивную модель поведения, сегодня замещает интернет, откуда они черпают агрессивные идеи и деструктивные примеры. Также в сети создается иллюзия живого общения, наличия широкого круга друзей, однако, за этим скрывается одиночество. И создаваемый диссонанс тяжело ранит неокрепшую психику.
Задача взрослых, окружающих ребенка и всего общества в целом, — на личном позитивном примере научить детей гармоничному взаимодействию и взаимоуважению. Чтобы сплотить детей, необходимо активно проводить в школах командообразующие мероприятия, выходить за рамки формального общения, вырываться из школьных стен. Тут будет полезен советский опыт. Многие из нас еще помнят зарницы, слеты, походы, когда ни один ребенок не оставался в стороне, а каждый учитель был заинтересован в благополучии своего класса. Также предлагаю ввести в школах практику наставничества, когда условно успевающие ученики опекают условно отстающих или новеньких, чтобы последние не чувствовали себя изгоями. Подобная практика может применяться и в педагогическому кругу, согласно поручению Президента: зрелые кадры могут брать шефство над новоиспеченными сотрудниками и делиться с ними идеями внеклассных активностей, опытом организации и проведения.
При этом не нужно забывать о мотивации педагогов, чтобы допнагрузка не слишком обременяла их. Конечно, речь о материальном поощрении за инициативность. Для учителей, чьи зарплаты оставляют желать лучшего, это стало бы неплохим подспорьем. Например, ранее предлагалось доплачивать педагогам, обучившимся на психолога. Цель такого допобразования ясна: учителя смогут грамотнее подходить к разрешению конфликтов в детских коллективах, избежав эмоционального выгорания. По сути, внеклассная работа также требует знаний психолога, соответственно, было бы неплохо объединить и поощрить обе эти инициативы".

Справка:
В Петербурге готовятся принять новые правила для классных руководителей в школе. Комитет по образованию правительства города опубликовал проект положения, которым должны руководствоваться педагоги в своей работе. Документ появился на сайте Смольного в разделе для общественного обсуждения проектов нормативных актов. Предполагается, что новые правила заменят старое положение, действующее с 2019 года.
Так же прописаны инструменты, которые классный руководитель может использоваться для достижения цели: от индивидуальных бесед до коллективных мероприятий, таких как спектакли, концерты, походы, квесты и игры.
Документ будет проходить общественную экспертизу до 29 февраля. После этого, должен быть принят комитетом по образованию.

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