В Петербурге почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский приняли участие в торжественной церемонии открытия XXX международного турнира по мини-футболу, посвященного памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. На мероприятии также присутствовали статс-секретарь – заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко, начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Аникин, представители исполнительных органов власти Петербурга, вдовы и родные погибших пожарных. Почетным гостем турнира стал Александр Чуприян. В спортивном состязании участвовали команды главных управлений СЗФО, силовых ведомств Петербурга и Ленобласти, команды МЧС Республики Беларусь.
– Мужественная профессия стойких людей, которые идут до конца. Многие пожарные, спасатели сегодня несут службу в зоне специальной военной операции. Многие из них не вернулись… Они достойно и смело, как идут в огонь, пошли защищать Родину. Именно служение людям отличает всех героев-пожарных. Вечная память нашим ребятам. Они живы в наших сердцах, они с нами, – сказал Александр Бельский.
Губернатор Александр Беглов поздравил присутствующих с наступающим Днём защитника Отечества и пожелал семьям погибших пожарных терпения и здоровья.
Александр Чуприян поделился воспоминаниями: в 1991 году он работал в 7 отряде федеральной противопожарной службы Московского района города Ленинграда и принимал участие в тушении пожара.
23 февраля 1991 года около 8 часов утра вспыхнул пожар в гостинице «Ленинград». Люди, оставшиеся в номерах, оказались отрезанными от выходов из здания. 253 человека были выведены пожарными из пылающих помещений, 36 – вынесены на руках. С тех пор этот день принято считать днем памяти всех пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Каждый год, 23 февраля, к мемориалу героям-пожарным на Серафимовском кладбище приходят люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в борьбе с огненной стихией – отдал собственные жизни, спасая других.