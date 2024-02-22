В Петербурге почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский приняли участие в торжественной церемонии открытия XXX международного турнира по мини-футболу, посвященного памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. На мероприятии также присутствовали статс-секретарь – заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко, начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Аникин, представители исполнительных органов власти Петербурга, вдовы и родные погибших пожарных. Почетным гостем турнира стал Александр Чуприян. В спортивном состязании участвовали команды главных управлений СЗФО, силовых ведомств Петербурга и Ленобласти, команды МЧС Республики Беларусь.

– Мужественная профессия стойких людей, которые идут до конца. Многие пожарные, спасатели сегодня несут службу в зоне специальной военной операции. Многие из них не вернулись… Они достойно и смело, как идут в огонь, пошли защищать Родину. Именно служение людям отличает всех героев-пожарных. Вечная память нашим ребятам. Они живы в наших сердцах, они с нами, – сказал Александр Бельский.

Губернатор Александр Беглов поздравил присутствующих с наступающим Днём защитника Отечества и пожелал семьям погибших пожарных терпения и здоровья.

– Многие родные, дети, внуки сегодня продолжают дело огнеборцев, защищая Отечество. Наши пожарные, спасатели принимают активное участие в СВО, многих мы видим в Мариуполе. Огромное спасибо им за это и низкий поклон. Вечная память павшим, – добавил он.

Александр Чуприян поделился воспоминаниями: в 1991 году он работал в 7 отряде федеральной противопожарной службы Московского района города Ленинграда и принимал участие в тушении пожара.

– Помню, когда вдруг по команде наступила тишина, и гостиница, очумевшая от огня и дыма, смотрела черными глазищами на оставшихся живых. Только тогда мы осознали, какой ценой нам досталось укрощение огня. Какой рекой текли люди на кладбище и все стремились поклониться и отдать последние почести своим погибшим коллегам, друзьям. С каким волнением я подходил к вдовам и пытался найти правильные слова. Вам выпала уникальная возможность защищать Петербург, несите службу с честью, – обратился Александр Чуприян к присутствующим.

23 февраля 1991 года около 8 часов утра вспыхнул пожар в гостинице «Ленинград». Люди, оставшиеся в номерах, оказались отрезанными от выходов из здания. 253 человека были выведены пожарными из пылающих помещений, 36 – вынесены на руках. С тех пор этот день принято считать днем памяти всех пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Каждый год, 23 февраля, к мемориалу героям-пожарным на Серафимовском кладбище приходят люди, чтобы почтить память тех, кто погиб в борьбе с огненной стихией – отдал собственные жизни, спасая других.