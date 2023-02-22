Александр Бельский встретился с родственниками погибших сотрудников МЧС

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и Губернатор города Александр Беглов встретились с родственниками сотрудников МЧС России по Санкт-Петербургу, погибших при исполнении служебных обязанностей. В беседе также приняли участие заместитель Министра по делам чрезвычайных ситуаций РФ Алексей Серко и начальник петербургского ГУ МЧС Алексей Аникин. Встреча состоялась в преддверии годовщины пожара в гостинице «Ленинград» в 1991 году, в котором погибли 16 человек, в том числе 9 пожарных. В память о героизме огнеборцев, спасших почти 290 человек, на Зимнем стадионе ежегодно проводится Международный турнир по мини-футболу.

– Мы постоянно поддерживаем тех, кто рискует жизнью ради сограждан, и их родных. Сейчас город помогает ребятам, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. Создается специальный фонд, общественный совет при Губернаторе. Прошу вас присоединиться к его работе. Ваш опыт, ваше единение помогут другим петербуржцам пережить эти непростые времена, – сказал спикер петербургского парламента.

Ежегодный благотворительный турнир проводится с 1995 года. В начале соревнования проходили в рамках гарнизона пожарной охраны. С 2005 года турнир расширил свои рамки и приобрел международный статус. В нем принимали участие команды Англии, Финляндии, Эстонии, Литвы, Республики Беларусь. Постоянным местом проведения состязания стал Зимний стадион. В прошлом году победителем стала команда МЧС Республики Беларусь.