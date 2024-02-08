Траты на онлайн-образование для школьников растут

Согласно данным исследования, 55% россиян в 2023 году увеличили расходы на онлайн-образование детей.
Об этом стало известно из исследования онлайн-школы IT-профессий для детей Rebotica и платформы онлайн-рекрутинга HH.ru, сообщает Российская газета. Выборка исследования составила более 1600 родителей школьников в возрасте от 6 до 16 лет.
У большей части респондентов (78%) дети обучаются в онлайн-школах в дополнение к основному образованию. При этом у 64% родителей дети проходят обучение уже продолжительное время. Только 26% родителей сообщили, что в 2023 году впервые приобрели онлайн-курс своим детям.
У 51% детей онлайн-образование предполагает углубленное изучение школьной программы. Для большинства (40%) – это изучение иностранных языков. Кроме того, растет интерес к ИТ-профессиям, а также к языкам программирования (25%). Новая тенденция 2023 года – рост популярности онлайн-занятий по шахматам (8%).
Прежний уровень расходов на онлайн-образование детей в 2023 году остался у 45% родителей. У 55% траты увеличились. При этом у большинства респондентов (59%) этой категории траты увеличились на 10–20%. Порядка 34% родителей стали тратить на 40% больше, а 7% респондентов сообщили, что расходы повысились на 30%.
Репетиторство и ранее было широко распространенно в России, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Единая Россия» Антон Немкин.
Дополнительное образование – это возможность более детального погружения в предмет, считает депутат.
В связи с этим, по словам депутата, важно не допустить возможного дефицита услуг в сфере дополнительного школьного образования.