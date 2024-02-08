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Питерец.ру » Экономика » Траты на онлайн-образование для школьников растут

Траты на онлайн-образование для школьников растут

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Согласно данным исследования, 55% россиян в 2023 году увеличили расходы на онлайн-образование детей.

Согласно данным исследования, 55% россиян в 2023 году увеличили расходы на онлайн-образование детей.
Об этом стало известно из исследования онлайн-школы IT-профессий для детей Rebotica и платформы онлайн-рекрутинга HH.ru, сообщает Российская газета. Выборка исследования составила более 1600 родителей школьников в возрасте от 6 до 16 лет.
У большей части респондентов (78%) дети обучаются в онлайн-школах в дополнение к основному образованию. При этом у 64% родителей дети проходят обучение уже продолжительное время. Только 26% родителей сообщили, что в 2023 году впервые приобрели онлайн-курс своим детям.
У 51% детей онлайн-образование предполагает углубленное изучение школьной программы. Для большинства (40%) – это изучение иностранных языков. Кроме того, растет интерес к ИТ-профессиям, а также к языкам программирования (25%). Новая тенденция 2023 года – рост популярности онлайн-занятий по шахматам (8%).
Прежний уровень расходов на онлайн-образование детей в 2023 году остался у 45% родителей. У 55% траты увеличились. При этом у большинства респондентов (59%) этой категории траты увеличились на 10–20%. Порядка 34% родителей стали тратить на 40% больше, а 7% респондентов сообщили, что расходы повысились на 30%.
Репетиторство и ранее было широко распространенно в России, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

«Сейчас оно постепенно переходит в онлайн. Это объясняется, прежде всего, удобством формата как для преподавателя, так и для ученика. Например, школьник может заниматься из любой точки страны с преподавателем ведущего университета. Кроме того, онлайн-формат позволяет интегрировать в обучение современные интерактивные методики преподавания, в том числе, игровые. Такой формат позволяет не только эффективно закреплять пройденный материал, но и в целом – повышает заинтересованность ученика. Немаловажный момент и тот, что стоимость онлайн-курсов, все-таки, ниже традиционного дополнительного образования за счет экономии, например, на аренде помещения», – объяснил он.

Дополнительное образование – это возможность более детального погружения в предмет, считает депутат.

«Сейчас допобразование стало эффективным инструментом. Значительная часть родителей это понимает, поэтому спрос на него как в офлайн, так и в онлайн-среде будет повышаться», – отметил Антон Немкин. 

В связи с этим, по словам депутата, важно не допустить возможного дефицита услуг в сфере дополнительного школьного образования.

«Сейчас активно развиваются многие онлайн-школы, которые оказывают услуги в разных образовательных направлениях. Кроме того, с успехом проходит программа «Код будущего», в рамках которой школьники 8–11 классов, а также студенты колледжей бесплатно обучаются языкам программирования на курсах от ведущих университетов страны и крупных ИТ-компаний. Не многие знают, но в России действуют образовательные онлайн-платформы, которые предлагают бесплатные курсы как школьникам, так и студентам. Это инструмент, которым точно нужно пользоваться», – рассказал парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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