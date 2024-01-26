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Питерец.ру » Общество » В День студента «Цифровая Россия» провела мероприятия в регионах страны

В День студента «Цифровая Россия» провела мероприятия в регионах страны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
25 января «Цифровая Россия» провела мероприятия в нескольких регионах России.

25 января «Цифровая Россия» провела мероприятия в нескольких регионах России. Студенты поучаствовали в открытых лекциях, обсудили основные тренды цифровизации, а также подискутировали о главных цифровых вызовах страны.
Так, региональный координатор проекта по Смоленской области Руслан Юсупов провел открытую лекцию для обучающихся регионального колледжа телекоммуникаций. Разговор шел о цифровых трендах в образовании, навыках, необходимых для работы в ИТ-секторе и важности волонтерского движения в сфере информационных технологий.

«Сегодняшнее время даёт безграничные возможности для тех, кто хочет учиться и учить, развивать и совершенствовать себя и мир», – подчеркнул координатор.

Студентам тюменских ссузов в рамках встречи рассказали о региональной Школе программирования, а также о траекториях развития ИТ-специалистов. Участие во встрече приняли более 70 ребят, также состоялась дискуссия о плюсах и минусах популярного у ИТ-специалистов формата работы на фрилансе. К плюсам ИТ-фриланса участники отнесли разнообразие проектов, свободу в решениях и самостоятельность. А в минусы записали отсутствие поддержки коллег и низкий доход на старте карьеры.
В Карелии прошла образовательная лекция на тему «Система образования страны — основа её технологического суверенитета», которую провел академик РАН, научный руководитель ФГУ «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук» Владимир Бетелин.
Директор по работе с корпоративным и государственным сегментом ПАО Ростелеком, региональный координатор проекта по Свердловской области Александра Исхизова в Уральском государственном экономическом университете рассказала о цифровизации образования: о ключевых трендах и вызовах, которые сейчас стоят перед отраслью. 

«С развитием искусственного интеллекта и других передовых технологий мы активно отмечаем изменение методологии в образовательных учреждениях и создание динамичной интерактивной среды для обучения. Благодаря доступным сервисам искусственного интеллекта, студенты могут получать персонализированное обучение, которое учитывает их индивидуальные особенности и делает процесс обучения интересным и увлекательным», – отметила она.

В Курской области «Цифровая Россия» познакомила студентов с цифровыми сервисами, полезными для учебы. Член регионального общественного совета проекта Иван Довгий на встрече со студентами курского техникума связи рассказал об использовании современных инструментов на основе искусственного интеллекта в повседневной жизни.

«Очень здорово, что среди этих сервисов есть и отечественные разработки. Мы живем на больших скоростях, и такие цифровые помощники обеспечат качественный и быстрый результат», – подчеркнул он.

На площадке Государственной Думы состоялось награждение лучших цифровых волонтеров, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта Антон Немкин.

«Движение цифровых волонтеров – один из флагманских проектов «Цифровой России». К нам присоединилось более 1000 человек, большая часть из которых, конечно, студенты. Поэтому в их праздник решили подготовить настоящую ИТ-экскурсию. Ребята посетили офис VK, где больше узнали о трудовых буднях ИТ-специалистов, а таже выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где познакомились с уникальными региональными ИТ-решениями», – рассказал депутат.

По словам Немкина, работа с молодым поколением – это залог устойчивого развития России.

«У нас активная, инициативная молодежь, которая готова включаться в различные социальные проекты. Яркий тому пример – движение цифровых волонтеров, которое в короткий срок привлекло большое количество ребят. Поэтому работа с молодежью – приоритетная задача как государства, так и некоммерческих организаций», – заключил парламентарий.

«Единая Россия» запустила партийный проект «Цифровая Россия» в 2022 году для содействия цифровизации страны. В частности, проект направлен на поддержку представителей IT-сферы, обеспечение безопасности пользователей интернета, развитие цифровой валюты и поддержку российских цифровых сервисов.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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