Отбор на госслужбу будет проводить искусственный интеллект

В России проведут эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу при помощи искусственного интеллекта. Для этого будет использована платформа «Государственные кадры», которая поможет автоматизировать значительную часть процессов. Участвовать в проекте будут Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации.

Правительство РФ с 1 сентября 2023 года по 1 ноября 2024 года проведет эксперимент по профотбору сотрудников на государственную службу при помощи искусственного интеллекта, следует из проекта постановления правительства. Главная цель эксперимента – апробировать методы кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий. Участвовать в проекте на первом этапе будут Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации.

«Управление кадровым составом в органах государственной власти

и государственных учреждениях до текущего времени в большей степени базируется на положениях, закрепленных в нормативно-правовых актах, тогда как на практике процессы единого кадрового цикла работника от момента поиска и подбора до увольнения и дальнейшего сопровождения гораздо шире. Поэтому обобщение опыта автоматизации процессов, связанных с единым кадровым циклом работника, как в коммерческом, так и в государственном секторе, и последующее внедрение его в государственном управлении должны повысить эффективность, привлекательность и обеспеченность кадрами в органах государственной власти и государственных учреждения», - говорится в пояснительной записке к документу.

Эксперимент будет проводиться на платформе «Государственные кадры», она должна помочь автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации и формирования профессиональной культуры чиновников.

Технологии с использованием искусственного интеллекта сегодня внедряются повсеместно в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина. Однако делать выводы относительно способностей ИИ принимать дальновидные управленческие решения пока рано - как минимум, пока никто ему этого не доверяет, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Отбор сотрудников при помощи ИИ будет в любом случае проводиться под четким контролем человека - от нейросети потребуется в основном выполнение рутинных задач по обработке больших массивов информации, как и в случае с другими примерами применения ИИ. Это, безусловно, поможет сберечь время людей, которые занимались этим ранее, поэтому с такой точки зрения эксперимент выглядит вполне интересным и полезным. При этом активное использование ИИ в госсекторе в очередной раз поднимает вопрос о необходимости проработки мер регулирования нейросетей. Этот процесс уже запущен», - сказал депутат.

Как ранее стало известно из доклада «Генеративный искусственный интеллект и рабочие места», опубликованного Международной организацией труда, согласно прогнозам, искусственный интеллект может полностью заменить выполнение до 25% офисных задач и частично – более 50%. При этом среди высокопрофессиональных сотрудников, руководителей и технических специалистов только малая часть задач может выполняться ИИ. В МОТ уверены, что работники физического труда и те, кто занят вне офиса, изменений даже не заметят. Для офисных же сотрудников нейросети не станут заменой, но помогут оптимизировать их работу.

«Уже неоднократно обсуждалось, что ИИ - это только набор алгоритмов, заданных человеком, который нуждается в контроле. На нынешнем этапе своего развития нейросети могут заменить только часть работы человека, сократив бюрократическую нагрузку, в частности. Но заменить полностью его работу они не могут - тем более, если речь идет о госсекторе, где требуется повышенное внимание к безопасности обрабатываемой информации и аккуратность при принятии решений. В первую очередь, это связано с тем, что последствия такой работы напрямую могут сказаться на россиянах, и допустить ошибки тут никак нельзя», - добавил Антон Немкин.