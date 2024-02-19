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Питерец.ру » Общество » Законопроект о доступности сайтов госорганов для инвалидов внесен в Госдуму

Законопроект о доступности сайтов госорганов для инвалидов внесен в Госдуму

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Законопроект, который предлагает ввести новые требования по адаптации сайтов госструктур для инвалидов, внесен в Государственную Думу РФ группой сенаторов и депутатами Госдумы.

Новый законопроект предлагает внести изменения в статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Главная цель - обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов с различной степенью расстройства функций организма к информации о деятельности госструктур через их официальные сайты.
Как утверждают авторы законопроекта, сегодня доступность государственных официальных сайтов должна быть обеспечена для лиц с различными формами инвалидностей. Для реализации законопроекта все госорганы, которым это потребуется, смогут бесплатно воспользоваться платформой «Госвеб» — это простой и гибкий конструктор типовых сайтов, который поможет разработать, либо модернизировать уже существующие официальные сайты, адаптировав их для инвалидов. 

«Так как речь идет не только о самих сайтах, системах и программах, но и о размещаемых там информационных материалах, предлагается определить требования для информации, размещаемой на таких сайтах, в государственных системах и приложениях», - отмечают авторы законопроекта.

В связи с законопроектом предлагается также наделить Правительство РФ полномочиями по утверждению вышеуказанных требований, а также критериев определения сайтов, систем и программ, на которые будут распространяться данные требования.
Кроме того, новые требования также предлагается соотнести с уже действующим в России «ГОСТ Р 52872-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности».
При этом для подготовки соответствующего нормативного правового акта Правительства РФ и адаптации государственных сайтов к новым требованиям законопроект должен вступить в силу только с 1 сентября 2025 года.
Указанный законопроект станет еще одним шагом к развитию цифровой инклюзии в нашей стране, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Понятие инклюзивности давно знакомо всем, в то время как цифровая инклюзия — это концепция, по которой технологии доступны большинству пользователей, включая людей с инвалидностью и различными особенностями восприятия информации. Сегодня в России проживают более 11 млн граждан с инвалидностью, из них – более 300 тысяч с инвалидностью по зрению. По данным Росстата, половина людей с ограниченными возможностями не пользуются интернетом вообще и лишь 30% используют онлайн как инструмент решения повседневных задач. Большинство пользователей с ограниченными возможностями здоровья оказываются в уязвимом положении, в так называемой цифровой изоляции, так как не могут полноценно пользоваться онлайн-ресурсами, которые для нас давно привычны», - отметил депутат.
По словам Антона Немкина, причины цифровой изоляции людей с ограниченными возможностями чаще всего кроются в неумении многих заказчиков и исполнителей ИТ-проектов создавать доступные и понятные инклюзивные сайты и приложения. При этом в случае с сайтами государственных органов власти допустить эту цифровую изоляцию точно нельзя – в противном случае, часть населения России попросту лишится возможности пользоваться целым рядом услуг, на которые они имеют законное право. Также эти люди могут в целом выпасть из повестки, например, своего региона за неимением возможности даже ознакомиться с новостями и анонсами на государственных ресурсах.

«В целом компетенции по универсальному дизайну и цифровой доступности в образовательных и профессиональных стандартах, в программах высшего и среднего профессионального образования попросту отсутствуют. И эту ситуацию, безусловно, также нужно менять, так как все изначально строится на компетентных специалистах. Принимать активное участие в подготовке специалистов должен и бизнес, для которого внедрение инклюзии – залог успешной работы. В частности, около половины представителей бизнеса убеждены, что среди людей с инвалидностью нет спроса на услуги и товары их компаний. С другой стороны, 74% людей с инвалидностью отмечают, что сталкиваются с барьерами при приобретении требуемых товаров и услуг. А это значит, что проблема действительно есть, и она не маленькая», - подчеркнул Немкин.
Культура цифровой доступности — явление достаточно молодое, причем как для российского, так и для мирового бизнеса и IT-рынка. При этом оно же — один из наиболее динамично развивающихся трендов, которого уже активно придерживаются крупные российские компании, такие как «Сбер», «Яндекс», VK и многие другие. Очевидно, что впереди у нас также работа над доступностью сайтов среднего и малого бизнеса и внедрения понимания инклюзивности как понятной и необходимой нормы», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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