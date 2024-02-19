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Питерец.ру » Общество » Ко Дню защитника Отечества Росгвардия исполнила мечту новгородского школьника

Ко Дню защитника Отечества Росгвардия исполнила мечту новгородского школьника

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Опубликовал: Вадик Котов
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Росгвардия
Юношу пригласили в Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии Росгвардии.

С активистом Российского движения детей и молодёжи одиннадцатиклассником Александром Утышевым встретился Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков.
Юношу пригласили в Санкт-Петербургский институт войск национальной гвардии Росгвардии.
Александр Утышев учится в новгородской школе, занимается в православном военно-патриотическом клубе «Дружина святого князя Александра Невского». Сейчас он командир третьего курса. А ещё Саша участвует в спортивных соревнованиях и конкурсах для одаренных детей, выступает на конференциях по истории, увлекается музыкой, проводит патриотические концерты и уроки мужества, рассказывает сверстникам о Героях России, в том числе представителях Росгвардии.
Юноша мечтал поближе познакомиться с Героями Росгвардии и написал письмо главе ведомства, рассказав о своей мечте. Обращение школьника внимательно рассмотрели и в преддверии 23 февраля пригласили в Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии, где с мальчиком и его мамой встретился командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков и начальник института генерал-майор Андрей Кийко. Они поддержали намерение молодого человека стать курсантом военного института Росгвардии и посвятить свою жизнь войскам правопорядка. Александру рассказали, что в Санкт-Петербургском военном институте войск национальной гвардии можно поступить на командный факультет или на факультет военно-политической работы и получить при этом еще и гражданскую квалификацию «юрист», «психолог» или «преподаватель». С интересом Саша воспринял информацию о том, что вуз с этого года ведет набор на новый - командно-артиллерийский - факультет с гражданской квалификацией «инженер». В дальнейшем обучение можно продолжить в адъюнктуре, так что возможностей для реализации научного потенциала предостаточно.
Для юного гостя провели экскурсию по институту, показали казарму, учебные классы, лабораторию кафедры психологии. Александр проверил свои навыки в огневой подготовке, потренировался управлять беспилотными летательными аппаратами, опробовал тренажёр бронетранспортёра, познакомился с неизвестными прежде страницами истории войск правопорядка. Например, Саша узнал, что свой день рождения -  29 августа – он отмечает в значимую для ведомства дату. В этот день в 1977 г. в Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского была сформировна учебная рота специального назначения, ставшая родоначальником спецназа отечественных войск правопорядка - знаменитых «краповых беретов». Кроме того, Росгвардия организовала школьнику культурную программу с посещением главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Домой юноша уехал воодушевлённый новой мечтой – поступить в Санкт-Петербургский военный  институт и стать офицером Росгвардии, настоящим защитником Отечества.

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