Искусственный интеллект начали применять для подделки документов

В интернете появился сайт OnlyFake, с помощью которого любой пользователь может создать фотографию поддельных документов, сообщают Известия. При этом данных о создателях сервиса нигде нет.
Сервис функционирует на основе нейросети и может создавать поддельные фотографии как паспорта, так и водительских прав. Генерация изображения занимает минуты, при этом стоимость услуги относительно невысока – всего порядка 1,4 тысяч рублей. На сегодняшний день с помощью нейросети можно получить фотографии паспортов и водительских прав 26 государств, в том числе России, США, Великобритании, Австралии, Канады и ряда стран Евросоюза.
Фотографии документов, подделанных с помощью нейросетей, могут стать опасным инструментом в руках злоумышленников. Например, таким образом можно попробовать записать на имя пользователя сайт, распространяющий противоправную информацию, взять небольшой кредит (в случае перехвата контроля над каналами коммуникации жертвы), оформить SIM-карту и даже попробовать зарегистрировать фирму-однодневку, предупреждают эксперты.
По данным Известий, сейчас сервис недоступен. Так, открытие интернет-страницы сопровождается надписью – «Site is down. Everything will be restored soon» («Сайт не работает. Скоро всё будет восстановлено»).
Аналоги сервиса OnlyFake давно есть на рынке, отметил депутат.
По словам депутата, подобные вызовы неизбежны в условиях развития цифровизации.
Парламентарий также отметил, что отсутствие регулирования искусственного интеллекта может привести к серьезным вызовам в будущем.
Сейчас уже идет активная проработка вопроса о маркировке контента, созданного при помощи ИИ. «Думаю, это первое с чего мы должны начать. Пользователь всегда должен знать, кто стоит за созданием контента: реальный человек или робот», – считает он.