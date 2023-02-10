Художники против нейросетей: защита же от вдохновения невозможна

Запрет вдохновляться теми или иными объектами для создания нового произведения, по сути, своей порочен и нереализуем, убеждены юристы. Но международное арт-сообщество запустило на профессиональных цифровых маркетплейсах для художников «вирусную» акцию протеста против нейросетей и негативного влияния технологий искусственного интеллекта на международные художественные рынки. Многие авторы художественных произведений уже не раз говорили о том, что нейросети, созданные с использованием технологий ИИ, нарушают требования международного и национального законодательства в области авторских прав, так как создают новые цифровые арт-объекты на основе работ художников. Российские художники так же присоединились к акции протеста на площадке самого крупного маркетплейса ArtStation, используя протестную маркировку, которую разработал художник из США Николас Коул. Российское юридическое сообщество, специализирующееся на защите интеллектуальной собственности, отмечает, что нейросети — не угроза, а способ повышения скорости обучения.

Искусственный интеллект обрабатывает авторские изображения согласно текстовым техническим заданиям или в произвольной форме, после чего выдает новый арт-объект. Некоторые нейросети оставляют подписи авторов на изображении, а в приложениях, использующих искусственный интеллект, пользователям предлагается самостоятельно указывать под работой маркировку об использовании в процессе создания ИИ. Художники недовольны тем, что у них нет возможности отследить путь элементов, они не получают материальную компенсацию за использование исходников. Кроме того, они видят нарастающие риски потери работы из-за замещения людей искусственным интеллектом в проектах, где требуется арт-составляющая.

Российский художник мультимедийного направления, один из кураторов и организаторов аудиовизуального фестиваля HPL Media Street Event в Санкт-Петербурге Максим Свищев подчеркнул, что все художники, чья творческая деятельность связана с компьютерной графикой и анимацией, а работы представляют собой геймплей с пространством, которое оказывается окном в новую реальность, сегодня создают свои произведения с использованием нейросетей.

«Странно бороться против современной технологии, которая дает новые возможности в том числе и для арт-рынка. В наших проектах я работаю на создание произведений искусства конструктивного и сверхнового уровней и не считаю правильным бороться с тем, что уже стало частью новой реальности мира», - сказал художник.

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Кирилл Ляхманов подчеркнул, что в случае обучения моделей на изображениях, принадлежащих художникам, можно говорить только о защите от возможности «вдохновения».

«Нейросеть обучается подобно человеку: она «смотрит» изображения, выделяет из них некие параметры в стадии анализа, а в стадии синтеза — «создает» на основе этих параметров новое произведение. Защита же от вдохновения невозможна: если и будет существовать когда-либо подобный механизм защиты интеллектуальных прав, он будет скорее мешать человеку, чем помогать. Невозможно обучить человека чему-то в отрыве от того, что делали его предшественники. Прежде всего, художникам и музеям требуется осознать, что им принадлежит отдельный предмет или экспонат: им не принадлежит стиль или даже стилистика, область искусства или целый исторический период. Проблема копирования определенного объекта авторского права решается уже существующими средствами: если я скопирую картину Ботичелли и начну продавать кружки с этой картиной, музей, в фонде которого хранится картина, сможет защитить свои права в суде. Запрет же вдохновляться теми или иными объектами для создания нового произведения, по сути, своей порочен и нереализуем. Человечество как вид сильно тем, что оно умеет делиться знаниями с высокой эффективностью. Нейросети — не угроза, а способ повышения скорости обучения отдельных людей», - пояснил Кирилл Ляхманов.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин подчеркнул, что российский парламент активно борется с нарушением интеллектуальных авторских прав, однако синтез искусства и цифровых технологий отменить невозможно.

«Конечно, произведения науки, литературы и искусства по закону «Об авторском праве и смежных правах» относятся к объектам интеллектуальной собственности. Но вряд ли возможно сегодня создать законотворческую инициативу, которая ограничит право нейросети на использование элементов или творческого стиля художников. Если у арт-сообщества будут конкретные предложения по поправкам в соответствующий закон, мы с коллегами из парламента оперативно их рассмотрим и примем необходимые решения. Но я призываю художников пересмотреть свои взгляды на развитие нейросетей, принять новые реалии: невозможно провести цифровую трансформацию в одной сфере, рано или поздно современные технологии проникнут во все отрасли, в том числе и в сфере культуры. И вместо того, чтобы бороться с прогрессом, возможно, стоило бы подумать о том, как использовать новые технологии для развития арт-отрасли России», - сказал Антон Немкин.