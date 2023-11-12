Возможности нейросети Midjourney

Под названием Midjourney понимается нейросеть, с помощью которой создаются изображения на основе текстовых промптов. Подобный проект стартовал в 2022 году, его основателем стал Дэвид Хольц.

Открывающиеся возможности

Воспользовавшись обозначенной системой, можно без труда подготавливать по текстовым запросам реалистичные и качественные картинки, целые портреты. Они оформляются во всевозможных стилевых направлениях. Отмечается, что генерирование различных изображений выступает не единственным доступным функционалом от Midjourney bot. Открываются возможности по:

подготовке аватаров с уже готового фото;

редактированию картинок пр.

Если говорить подробнее об изготовлении картинок непосредственно с нуля, в чет следует ввести детальное описание, но только с применением английского языка. В целом процедура занимает не больше нескольких минут, на выходе же получается интересующий продукт, предлагаемый в четырех различных вариантах.

Что касается редактирования уже имеющихся изображений, оно заключается в способности по видоизменению. В частности доступными становятся вспомогательные версии, подбирается оптимальное разрешение.

Принципы применения нейросети

Для беспрепятственного доступа к системе необходимо пройти несложную регистрацию через платформу типа Discord, а как оплатить midjourney, можно узнать на официальном сайте. Кстати, вход в нее возможен посредством электронной стандартной почты. Работа осуществляется в двух форматах с помощью официального или собственного сервера. После прохождения авторизации пользователю предоставляется соответствующее приглашение в виде ссылки, через нее и осуществляется вход на площадку.

Доступные команды:

/settings – появляется доступ по основным настройкам, адаптирующимся под личные предпочтения, пример представлен качеством конечной картинки, версией применяемого движка, обработкой, доступом, показателем стилизации и пр.;

/imagine – без подобной команды невозможно сделать картинку, при вводе этой позиции открывается значение типа promt для обозначения запроса;

/help помогает решать возникающие вопросы относительно основного функционирования сервера, стоит помнить, что вся ответная информация отображается на английском языке;

Info представлена выведением базовых всех данных, также имеется возможность проверки оставшихся GPU-минут;

/show помогает в быстром поиске изображения по чату, на помощь приходит ID.

Теперь эксперименты с картинками стали еще доступнее!