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Питерец.ру » Общество » Места дислокации в Петербурге передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 12 по 18 февраля

Места дислокации в Петербурге передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 12 по 18 февраля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 12 по 18 февраля

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Пушкинский район

  •  п. Шушары, Витебский пр., д.130, лит.А, к Московскому ш.

  •  п. Шушары, Витебский пр., д.138, лит.А, к Московскому ш.

  •  п. Шушары, Витебский пр., д.139, лит.А, к Петербургскому ш.

  •  п. Шушары, Витебский пр., д.145, лит.А, к Петербургскому ш.

  •  п. Шушары, Витебский пр., д.153, лит.А, к Петербургскому ш.

  •  п. Шушары, Витебский пр., д.157, лит.А, к Петербургскому ш.

  •  г. Пушкин, Киевское ш., N59.681 E30.244, к нп Дони

  •  г. Пушкин, Киевское ш., N59.682 E30.245, к Красносельскому ш.

  •  г. Пушкин, Киевское ш., N59.700 E30.263, к Красносельскому ш.

  •  г. Пушкин, Киевское ш., N59.716 E30.280, к Красносельскому ш.

  •  г. Пушкин, Киевское ш., N59.734 E30.298, к Красносельскому ш.

  •  г. Пушкин, Киевское ш., N59.734 E30.299, к Волхонскому ш.

  •  Московское ш., N59.732 E30.526, к Пролетарской ул.

  •  г. Пушкин, Киевское ш., N59.743 E30.308, к Рехколовскому ш.

  •  п. Шушары, Московское ш., д.50, лит.А, к Курьерскому пр-ду

  •  п. Шушары, Московское ш., д.90, лит.А, к Ленсоветовской дороге

  •  п. Шушары, Московское ш., напротив д.90, лит.А, к КАД А-118

  •  п. Шушары, Московское ш., д.295, лит.А, к Ленсоветовской дороге

  •  п. Шушары, Московское ш., д.296, лит.А, к Колпинскому ш.

  •  п. Шушары, Московское ш., N59.752 E30.489, к Ленсоветовской дороге

  •  п. Шушары, Московская Славянка, д.12, лит.А, к Ленсоветовской дороге

  •  п. Шушары, Московская Славянка, д.19, лит.А, к Пролетарской ул.

  •  п. Шушары, Московская Славянка, д.23, лит.А, к Пролетарской ул.

  •  п. Тярлево, Фильтровское ш., напротив д.2, лит.А, к Московскому ш.; к Садовой ул.

 

Колпинский район

  •  п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.779 E30.541, к Софийской ул.; к дороге на Металлострой

  •  п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.782 E30.572, к дороге на Металлострой; к Софийской ул.

  •  г. Колпино, пр. Заводской, д.32, лит.А, к ул. Машиностроителей; к ул. Веры Слуцкой

  •  п. Усть-Ижора, Петрозаводское ш., д.17, лит.А, ьк ул. Бугры; к Глиняному пер.

  •  п. Саперный, Петрозаводское ш., N59.767 E30.727, к Дорожной ул.; к Ленинградскому ш.

  •  г. Колпино, Рубежное ш., N59.742 E30.636, к Понтонному пр-ду

  •  г. Колпино, Рубежное ш., N59.755 E30.624, к Оборонной ул.

  •  п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.112, стр.1, к КАД А-118

  •  п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.127, к.1, лит.А, к Усть-Ижорскому ш.

  •  г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.550, к Заводскому пр.

  •  г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.551, к Пролетарской ул.

  •  г. Колпино, ул. Финляндская, д.13, к.3, лит.А, к Фидерной ул.; к ул. Братьев Радченко

 

Кронштадтский район

  •  КАД А-118, внешнее кольцо, 118 км 050 м, к Краснофлотскому ш.

  •  КАД А-118, внешнее кольцо, 120 км 650 м, к Краснофлотскому ш.

  •  КАД А-118, внешнее кольцо, 124 км 850 м, к Краснофлотскому ш.

  •  КАД А-118, внешнее кольцо, 130 км 200 м, к Кронштадтскому ш.

  •  КАД А-118, внешнее кольцо, 132 км 230 м, к Кронштадтскому ш.

  •  КАД А-118, внешнее кольцо, 133 км 830 м, к Кронштадтскому ш.

  •  КАД А-118, внешнее кольцо, 137 км 400 м, к Кронштадтскому ш.

  •  КАД А-118, внешнее кольцо, 140 км 100 м, к Кронштадтскому ш.

  •  КАД А-118, внутреннее кольцо, 116 км 800 м, к Кронштадтскому ш.

  •  КАД А-118, внутреннее кольцо, 122 км 880 м, к Кронштадтскому ш.

  •  КАД А-118, внутреннее кольцо, 125 км 650 м, к Кронштадтскому ш.

  •  КАД А-118, внутреннее кольцо, 129 км 925 м, к Приморскому ш.

  •  КАД А-118, внутреннее кольцо, 132 км 230 м, к Приморскому ш.

  •  КАД А-118, внутреннее кольцо, 133 км 830 м, к Приморскому ш.

  •  г. Кронштадт, Цитадельская дорога, N60.000 E29.750 к ул. Зосимова; к Кронштадтскому ш.

 

Василеостровский район

  • ул. Уральская, д.31, лит.А, к Наличной ул.

 

Выборгский район

  •  Выборгская наб., д.37, лит.А, к Беловодскому пер.

  •  Выборгская наб., напротив д.45, лит.Е, к Гренадёрскому мосту; к Кантемировскому мосту

  •  п. Парголово, пр. Комендантский, д.140, лит.А, к Легковой ул.

  •  Выборгское ш., N60.051 E30.310, к пр. Просвещения

  •  Выборгское ш., N60.049 E30.312, к ул. Хошимина

  •  Выборгское ш., д.78, к Елизаветинской ул.

  •  п. Парголово, пр. Комендантский, напротив д.140, лит.Е, к КАД А-118

  •  п. Парголово, ул. Ленинградская, д.93, лит.А,

  • к Выборгскому ш.; к Краснофлотской ул.

  •  п. Парголово, ул. Ленинградская, напротив д.93, лит.А,

  • к Краснофлотской ул.; к Выборгскому ш.

  •  п. Парголово, Осиновая Роща, Выборгское ш., д.505, лит.А, к г. Сертолово; к ш. Песочное

  •  п. Парголово, ул. Парашютная, N60.058 E30.220, к дороге в Каменку

  •  п. Парголово, ул. Парашютная, N60.058 E30.220, к Легковой ул.

  •  п. Парголово, ул. Парашютная, N60.062 E30.215, к дороге в Каменку

  •  пр. Просвещения, д.35, лит.А, к пр. Художников

  •  пр. Просвещения, д.37, лит.А, к ул. Кустодиева

  •  пр. Просвещения, д.46, к.1, лит.А, к ул. Ивана Фомина

  •  пр. Просвещения, д.50, лит.А, к пр. Художников

  •  пр. Суздальский, д.49, лит.А, к пр. Культуры

  •  пр. Суздальский, N60.052 E30.381, к пр. Художников

  •  пр. Северный, д.26, к.1, лит.А, к пр. Художников

  •  пр. Художников, д.30, к.1, лит.А, пр. Просвещения

  •  пр. Энгельса, д.115, к.1, лит.А, к пр. Луначарского

 

Калининский район

  •  пр. Гражданский, напротив д.41, лит.А, к ул. Верности

  •  пр. Гражданский, д.104, к.1, лит.А, к пр. Луначарского

  •  пр. Гражданский, д.105, к.1, лит.А, к пр. Просвещения

  •  пр. Гражданский, д.116, к.5, лит.А, к пр. Луначарского

  •  пр. Гражданский, д.117, к.1, лит.А, к пр. Просвещения

  •  пр. Пискарёвский, д.10, лит.А, к Полюстровскому пр.

  •  пр. Просвещения, д.69, лит.А, к Светлановскому пр.

  •  пр. Просвещения, д.75, лит.А, к ул. Брянцева

  •  пр. Просвещения, напротив д.104, лит.А, к ул. Руставели

 

Кировский район

  •  ул. Маршала Говорова, д.8, лит.А, к ул. Новостроек; к ул. Васи Алексеева

  •  ул. Маршала Говорова, д.14, лит.А, ьк ул. Васи Алексеева; к ул. Возрождения

  •  пр. Маршала Жукова, д.28, к.1, лит.А, к ул. Маршала Казакова

  •  пр. Маршала Жукова, д.46, лит.А, к Ленинскому пр.

  •  пр. Маршала Жукова, д.66, к.1, лит.А, к ул. Бурцева

 

Красногвардейский район

  •  пр. Индустриальный, д.28, лит.А, к пр. Энтузиастов

  •  пр. Ириновский, д.22, к.1, лит.А, к Индустриальному пр.

  •  пр. Ириновский, д.31/48, лит.А, к пр. Наставников

  •  пр. Малоохтинский, N59.925 E30.402, к мосту Александра Невского

  •  пр. Наставников, д.36, к.1, лит.А, к пр. Энтузиастов

  •  пр. Наставников, д.47, к.1, лит.А, к Ириновскому пр.

  •  пр. Пискарёвский, д.11, лит.А, к пр. Металлистов

  •  пр. Энергетиков, д.26, лит.А, к ул. Большая Пороховская

  •  пр. Энергетиков, д.31, лит.А, к ш. Революции

  •  ул. Маршала Тухачевского, д.3, лит.А, к ул. Стасовой; к ш. Революции

 

Красносельский район

  •  пр. Маршала Жукова, д.49, лит.А, к ш. Петергофское

 

Курортный район

  •  г. Сестрорецк, Приморское ш., д.266, лит.А, к ул. Инструментальщиков

  •  г. Сестрорецк, Приморское ш., N60.088 E29.966, к Северному пер.

  •  г. Сестрорецк, Приморское ш., д.311, лит.А, к Заречной дороге

  •  г. Сестрорецк, Приморское ш., напротив д.320, лит.А, к Северному пер.

  •  п. Молодежное, Приморское ш., д.648, лит.А,

  • к Средневыборгскому ш.; к Волго-Донской ул.

  •  п. Смолячково, Приморское ш., напротив д.676, лит.А,

  • к ул. Тесовый Берег; к пер. Павлика Морозова

  •  п. Смолячково, Приморское ш., д.703, лит.А,

  • к Земляничной ал.; к Кордонной ул.

  •  п. Смолячково, Приморское ш., N60.176 E29.443,

  • к Земляничной ал.; к р. Приветная

  •  п. Песочный, ул. Советская, напротив д.57, лит.А,

  • к Рабочей ул.; к Лесной ул.

 

Московский район

  •  Витебский пр., д.3, лит.Ж, к Благодатной ул.

  •  пр. Витебский, N59.864 E30.358, к Бассейной ул.

  •  пр. Дунайский, д.27, к.2, лит.Б, к Витебскому пр.

  •  пр. Дунайский, д.28, лит.A, к пр. Космонавтов

  •  пр. Космонавтов, д.37, лит.А, к ул. Типанова

  •  пр. Космонавтов, д.44, лит.А, к ул. Типанова

  •  пр. Московский, д.82, лит.А, к наб. Обводного канала

  •  пр. Московский, д.109, лит.А, к Заставской ул.

  •  пр. Московский, д.132, лит.В, к Заставской ул.

  •  пр. Московский, д.134, лит.А, к Заставской ул.

  •  пр. Московский, д.136, лит.А, к Заставской ул.

  •  пр. Московский, д.145, лит.А, к Благодатной ул.

  •  пр. Московский, д.149, лит.А, к Кузнецовской ул.

  •  пр. Московский, д.151, лит.А, к Кузнецовской ул.

  •  пр. Московский, д.159, лит.А, к Бассейной ул.

  •  пр. Московский, д.163, лит.А, к Бассейной ул.

  •  пр. Московский, д.186, лит.А, к Благодатной ул.

  •  пр. Московский, д.188, лит.М, к Кузнецовской ул.

  •  пр. Московский, д.66, лит.А, к наб. Обводного канала

  •  Пулковское ш., д.27, лит.А, к КАД А-118

  •  Пулковское ш., д.35, к.5, лит.А, к Петербургскому ш.

  •  Пулковское ш., д.36, к.2, лит.А, к Дунайскому пр.

  •  Пулковское ш., д.52, к.2 лит.А, к КАД А-118

  •  Пулковское ш., д.73, к.2, стр.1, к Волхонскому ш.

  •  п. Шушары, Пулковское ш., сооруж.106/1, к Петербургскому ш.

  •  ул. Типанова, д.30, лит.А, к Витебскому пр.

 

Невский район

  •  пр. Большевиков, д.17, лит.Ч, к ул. Дыбенко

  •  пр. Дальневосточный, д.7, лит.А, к ул. Коллонтай

  •  пр. Дальневосточный, д.12, к.2, стр.1, к Зольной ул.

  •  пр. Дальневосточный, д.56, лит.А, к ул. Новосёлов

  •  пр. Дальневосточный, д.57, к.1, лит.Б, к Народной ул.

  •  ул. Коллонтай, д.3, лит.А к Нерчинской ул.

  •  Усть-Славянка, пр. Советский, д. 57, лит.А,

  • к Шлиссельбургскому ш.; к Гудиловской ул.

 

Петродворцовый район

  • г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.869 E29.844, к Чичеринской ул.

  • г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.870 E29.837, к Цветочной ул.

  • г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.870 E29.841, к Солнечной ул.

  • г. Петергоф, ш. Ораниенбаумское, д.2а, лит.А, к Знаменской ул.; к Елизаветинской ул.

  • г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3б, лит.Б, к ул. Связи; к Астрономической ул.

 

Приморский район

  • пр. Авиаконструкторов, д.8, к.1, лит.Д, к ул. Ильюшина

  • пр. Авиаконструкторов, д.12, лит.А, к Долгоозёрной ул.

  • пр. Богатырский, д.13, лит.А, к пр. Сизова

  • пр. Богатырский, д.36, к.1, лит.А, к Стародеревенской ул.

  • пр. Богатырский, д.41, к.1, лит.А, к Планерной ул.

  • Выборгская наб., напротив д.61, лит.А, к Кантемировскому мосту

  • ул. Ильюшина, д.5, к.1, стр.1, к Стародеревенской ул.

  • ул. Ильюшина, д.14, стр.1, к Стародеревенской ул.

  • пр. Комендантский, д.58, к.1, стр.1, к Шуваловскому пр.

  • пр. Комендантский, д.59, к.1, стр.1, к Глухарской ул.

  • пр. Комендантский, д.64, к.1, стр.1, к Плесецкой ул.

  • пр. Комендантский, д.67, стр.1, к Арцеуловской ал.

  • Коннолахтинская дор., д.6, стр.1, к ул. 3-я Конная Лахта; к Ивинской ул.

  • Коннолахтинская дор., д.17, стр.2, к Ивинской ул.; к ул. 3-я Конная Лахта

  • пр. Королева, д.3, к.1, лит.А, к Серебристому б-ру; к Коломяжскому пр.

  • пр. Лахтинский, д.149, лит.А, к п. Лисий Нос

  • пр. Лахтинский, д.149, лит.А, к Петровской ал.

  • ул. Оптиков, д.45, к.1, лит.А, к Шуваловскому пр.

  • ул. Оптиков, д.50, к.2, лит.А, к Туристской ул.

  • ул. Парашютная, д.44, к.1, стр.1, к Долгоозёрной ул.

  • ул. Парашютная, д.45, стр.1, к ул. Шаврова

  • ул. Парашютная, д.52, лит.А, к Шуваловскому пр.

  • ул. Парашютная, д.75, к.1, стр.1, к Плесецкой ул.

  • ул. Парашютная, д.81, к.1, стр.1, к ул. Лётчика Паршина

  • ул. Парашютная, д.88, лит.А, к ул. Лётчика Паршина

  • ул. Парашютная, д.89, сооруж.1, к дороге в Каменку

  • Приморское ш., д.4, к.1, лит.А, к п. Ольгино

  • Приморское ш., напротив д.4, к.1, лит.А, к п. Лисий Нос

  • Приморское ш., д.47, лит.А, к п. Лисий Нос

  • Приморское ш., N59.990 E30.219, к ул. Савушкина

  • Приморское ш., N59.991 E30.196, к Яхтенной ул.

  • Приморское ш., N59.994 E30.208, к Яхтенной ул.

  • Приморское ш., N59.997 E30.103, к п. Ольгино

  • Приморское ш., N59.999 E30.087, к п. Лисий нос

  • Приморское ш., N60.002 E30.069, к п. Ольгино

  • Приморское ш., N60.002,E30.069, к п. Лисий нос

  • Приморское ш., N60.007 E30.038, к п. Лисий нос

  • пр. Приморский, д.15, лит.А, к ул. Академика Шиманского

  • пр. Приморский, д.44, к.3, лит.А, к Липовой аллее

  • Суздальское ш., д.28, к.1, стр.1, к Выборгскому ш.

  • Суздальское ш., напротив д.30, к.2, стр.1, к дороге в Каменку

  • Ушаковская наб., д.5, лит.А, к Ушаковскому мосту

 

Фрунзенский район

  •  ул. Софийская, д.95, лит.А, к КАД А-118

  •  ул. Софийская, д.78, лит.А, к Грузовому пр-ду

  •  ул. Бухарестская, д.6, лит.А, к Касимовскому мосту

  •  ул. Бухарестская, д.1, лит.А, к ул. Салова

Источник: Администрация Петербурга
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Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 24 по 31 июля

Происшествия на дорогах

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Сегодня, 15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
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Сегодня, 10:51
На проспекте Энергетиков иномарка сбила шестиклассницу
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Сегодня, 10:46
На проспекте Ветеранов иномарка сбила девятиклассника
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10-02-2024, 21:26
В Ленобласти водитель «Форда Фокус» погиб при столкновении с «Камазом»
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