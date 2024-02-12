Места дислокации в Петербурге передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 12 по 18 февраля

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД публикуются на сайте Городского мониторингового центра.
Пушкинский район
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п. Шушары, Витебский пр., д.130, лит.А, к Московскому ш.
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п. Шушары, Витебский пр., д.138, лит.А, к Московскому ш.
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п. Шушары, Витебский пр., д.139, лит.А, к Петербургскому ш.
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п. Шушары, Витебский пр., д.145, лит.А, к Петербургскому ш.
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п. Шушары, Витебский пр., д.153, лит.А, к Петербургскому ш.
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п. Шушары, Витебский пр., д.157, лит.А, к Петербургскому ш.
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г. Пушкин, Киевское ш., N59.681 E30.244, к нп Дони
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г. Пушкин, Киевское ш., N59.682 E30.245, к Красносельскому ш.
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г. Пушкин, Киевское ш., N59.700 E30.263, к Красносельскому ш.
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г. Пушкин, Киевское ш., N59.716 E30.280, к Красносельскому ш.
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г. Пушкин, Киевское ш., N59.734 E30.298, к Красносельскому ш.
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г. Пушкин, Киевское ш., N59.734 E30.299, к Волхонскому ш.
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Московское ш., N59.732 E30.526, к Пролетарской ул.
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г. Пушкин, Киевское ш., N59.743 E30.308, к Рехколовскому ш.
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п. Шушары, Московское ш., д.50, лит.А, к Курьерскому пр-ду
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п. Шушары, Московское ш., д.90, лит.А, к Ленсоветовской дороге
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п. Шушары, Московское ш., напротив д.90, лит.А, к КАД А-118
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п. Шушары, Московское ш., д.295, лит.А, к Ленсоветовской дороге
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п. Шушары, Московское ш., д.296, лит.А, к Колпинскому ш.
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п. Шушары, Московское ш., N59.752 E30.489, к Ленсоветовской дороге
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п. Шушары, Московская Славянка, д.12, лит.А, к Ленсоветовской дороге
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п. Шушары, Московская Славянка, д.19, лит.А, к Пролетарской ул.
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п. Шушары, Московская Славянка, д.23, лит.А, к Пролетарской ул.
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п. Тярлево, Фильтровское ш., напротив д.2, лит.А, к Московскому ш.; к Садовой ул.
Колпинский район
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п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.779 E30.541, к Софийской ул.; к дороге на Металлострой
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п. Металлострой, Усть-Ижорское ш., N59.782 E30.572, к дороге на Металлострой; к Софийской ул.
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г. Колпино, пр. Заводской, д.32, лит.А, к ул. Машиностроителей; к ул. Веры Слуцкой
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п. Усть-Ижора, Петрозаводское ш., д.17, лит.А, ьк ул. Бугры; к Глиняному пер.
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п. Саперный, Петрозаводское ш., N59.767 E30.727, к Дорожной ул.; к Ленинградскому ш.
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г. Колпино, Рубежное ш., N59.742 E30.636, к Понтонному пр-ду
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г. Колпино, Рубежное ш., N59.755 E30.624, к Оборонной ул.
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п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.112, стр.1, к КАД А-118
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п. Петро-Славянка, ул. Софийская, д.127, к.1, лит.А, к Усть-Ижорскому ш.
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г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.550, к Заводскому пр.
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г. Колпино, ул. Софийская, N59.739 E30.551, к Пролетарской ул.
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г. Колпино, ул. Финляндская, д.13, к.3, лит.А, к Фидерной ул.; к ул. Братьев Радченко
Кронштадтский район
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КАД А-118, внешнее кольцо, 118 км 050 м, к Краснофлотскому ш.
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КАД А-118, внешнее кольцо, 120 км 650 м, к Краснофлотскому ш.
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КАД А-118, внешнее кольцо, 124 км 850 м, к Краснофлотскому ш.
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КАД А-118, внешнее кольцо, 130 км 200 м, к Кронштадтскому ш.
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КАД А-118, внешнее кольцо, 132 км 230 м, к Кронштадтскому ш.
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КАД А-118, внешнее кольцо, 133 км 830 м, к Кронштадтскому ш.
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КАД А-118, внешнее кольцо, 137 км 400 м, к Кронштадтскому ш.
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КАД А-118, внешнее кольцо, 140 км 100 м, к Кронштадтскому ш.
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КАД А-118, внутреннее кольцо, 116 км 800 м, к Кронштадтскому ш.
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КАД А-118, внутреннее кольцо, 122 км 880 м, к Кронштадтскому ш.
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КАД А-118, внутреннее кольцо, 125 км 650 м, к Кронштадтскому ш.
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КАД А-118, внутреннее кольцо, 129 км 925 м, к Приморскому ш.
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КАД А-118, внутреннее кольцо, 132 км 230 м, к Приморскому ш.
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КАД А-118, внутреннее кольцо, 133 км 830 м, к Приморскому ш.
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г. Кронштадт, Цитадельская дорога, N60.000 E29.750 к ул. Зосимова; к Кронштадтскому ш.
Василеостровский район
- ул. Уральская, д.31, лит.А, к Наличной ул.
Выборгский район
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Выборгская наб., д.37, лит.А, к Беловодскому пер.
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Выборгская наб., напротив д.45, лит.Е, к Гренадёрскому мосту; к Кантемировскому мосту
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п. Парголово, пр. Комендантский, д.140, лит.А, к Легковой ул.
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Выборгское ш., N60.051 E30.310, к пр. Просвещения
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Выборгское ш., N60.049 E30.312, к ул. Хошимина
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Выборгское ш., д.78, к Елизаветинской ул.
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п. Парголово, пр. Комендантский, напротив д.140, лит.Е, к КАД А-118
-
п. Парголово, ул. Ленинградская, д.93, лит.А,
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к Выборгскому ш.; к Краснофлотской ул.
-
п. Парголово, ул. Ленинградская, напротив д.93, лит.А,
-
к Краснофлотской ул.; к Выборгскому ш.
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п. Парголово, Осиновая Роща, Выборгское ш., д.505, лит.А, к г. Сертолово; к ш. Песочное
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п. Парголово, ул. Парашютная, N60.058 E30.220, к дороге в Каменку
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п. Парголово, ул. Парашютная, N60.058 E30.220, к Легковой ул.
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п. Парголово, ул. Парашютная, N60.062 E30.215, к дороге в Каменку
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пр. Просвещения, д.35, лит.А, к пр. Художников
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пр. Просвещения, д.37, лит.А, к ул. Кустодиева
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пр. Просвещения, д.46, к.1, лит.А, к ул. Ивана Фомина
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пр. Просвещения, д.50, лит.А, к пр. Художников
-
пр. Суздальский, д.49, лит.А, к пр. Культуры
-
пр. Суздальский, N60.052 E30.381, к пр. Художников
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пр. Северный, д.26, к.1, лит.А, к пр. Художников
-
пр. Художников, д.30, к.1, лит.А, пр. Просвещения
-
пр. Энгельса, д.115, к.1, лит.А, к пр. Луначарского
Калининский район
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пр. Гражданский, напротив д.41, лит.А, к ул. Верности
-
пр. Гражданский, д.104, к.1, лит.А, к пр. Луначарского
-
пр. Гражданский, д.105, к.1, лит.А, к пр. Просвещения
-
пр. Гражданский, д.116, к.5, лит.А, к пр. Луначарского
-
пр. Гражданский, д.117, к.1, лит.А, к пр. Просвещения
-
пр. Пискарёвский, д.10, лит.А, к Полюстровскому пр.
-
пр. Просвещения, д.69, лит.А, к Светлановскому пр.
-
пр. Просвещения, д.75, лит.А, к ул. Брянцева
-
пр. Просвещения, напротив д.104, лит.А, к ул. Руставели
Кировский район
-
ул. Маршала Говорова, д.8, лит.А, к ул. Новостроек; к ул. Васи Алексеева
-
ул. Маршала Говорова, д.14, лит.А, ьк ул. Васи Алексеева; к ул. Возрождения
-
пр. Маршала Жукова, д.28, к.1, лит.А, к ул. Маршала Казакова
-
пр. Маршала Жукова, д.46, лит.А, к Ленинскому пр.
-
пр. Маршала Жукова, д.66, к.1, лит.А, к ул. Бурцева
Красногвардейский район
-
пр. Индустриальный, д.28, лит.А, к пр. Энтузиастов
-
пр. Ириновский, д.22, к.1, лит.А, к Индустриальному пр.
-
пр. Ириновский, д.31/48, лит.А, к пр. Наставников
-
пр. Малоохтинский, N59.925 E30.402, к мосту Александра Невского
-
пр. Наставников, д.36, к.1, лит.А, к пр. Энтузиастов
-
пр. Наставников, д.47, к.1, лит.А, к Ириновскому пр.
-
пр. Пискарёвский, д.11, лит.А, к пр. Металлистов
-
пр. Энергетиков, д.26, лит.А, к ул. Большая Пороховская
-
пр. Энергетиков, д.31, лит.А, к ш. Революции
-
ул. Маршала Тухачевского, д.3, лит.А, к ул. Стасовой; к ш. Революции
Красносельский район
- пр. Маршала Жукова, д.49, лит.А, к ш. Петергофское
Курортный район
-
г. Сестрорецк, Приморское ш., д.266, лит.А, к ул. Инструментальщиков
-
г. Сестрорецк, Приморское ш., N60.088 E29.966, к Северному пер.
-
г. Сестрорецк, Приморское ш., д.311, лит.А, к Заречной дороге
-
г. Сестрорецк, Приморское ш., напротив д.320, лит.А, к Северному пер.
-
п. Молодежное, Приморское ш., д.648, лит.А,
-
к Средневыборгскому ш.; к Волго-Донской ул.
-
п. Смолячково, Приморское ш., напротив д.676, лит.А,
-
к ул. Тесовый Берег; к пер. Павлика Морозова
-
п. Смолячково, Приморское ш., д.703, лит.А,
-
к Земляничной ал.; к Кордонной ул.
-
п. Смолячково, Приморское ш., N60.176 E29.443,
-
к Земляничной ал.; к р. Приветная
-
п. Песочный, ул. Советская, напротив д.57, лит.А,
-
к Рабочей ул.; к Лесной ул.
Московский район
-
Витебский пр., д.3, лит.Ж, к Благодатной ул.
-
пр. Витебский, N59.864 E30.358, к Бассейной ул.
-
пр. Дунайский, д.27, к.2, лит.Б, к Витебскому пр.
-
пр. Дунайский, д.28, лит.A, к пр. Космонавтов
-
пр. Космонавтов, д.37, лит.А, к ул. Типанова
-
пр. Космонавтов, д.44, лит.А, к ул. Типанова
-
пр. Московский, д.82, лит.А, к наб. Обводного канала
-
пр. Московский, д.109, лит.А, к Заставской ул.
-
пр. Московский, д.132, лит.В, к Заставской ул.
-
пр. Московский, д.134, лит.А, к Заставской ул.
-
пр. Московский, д.136, лит.А, к Заставской ул.
-
пр. Московский, д.145, лит.А, к Благодатной ул.
-
пр. Московский, д.149, лит.А, к Кузнецовской ул.
-
пр. Московский, д.151, лит.А, к Кузнецовской ул.
-
пр. Московский, д.159, лит.А, к Бассейной ул.
-
пр. Московский, д.163, лит.А, к Бассейной ул.
-
пр. Московский, д.186, лит.А, к Благодатной ул.
-
пр. Московский, д.188, лит.М, к Кузнецовской ул.
-
пр. Московский, д.66, лит.А, к наб. Обводного канала
-
Пулковское ш., д.27, лит.А, к КАД А-118
-
Пулковское ш., д.35, к.5, лит.А, к Петербургскому ш.
-
Пулковское ш., д.36, к.2, лит.А, к Дунайскому пр.
-
Пулковское ш., д.52, к.2 лит.А, к КАД А-118
-
Пулковское ш., д.73, к.2, стр.1, к Волхонскому ш.
-
п. Шушары, Пулковское ш., сооруж.106/1, к Петербургскому ш.
-
ул. Типанова, д.30, лит.А, к Витебскому пр.
Невский район
-
пр. Большевиков, д.17, лит.Ч, к ул. Дыбенко
-
пр. Дальневосточный, д.7, лит.А, к ул. Коллонтай
-
пр. Дальневосточный, д.12, к.2, стр.1, к Зольной ул.
-
пр. Дальневосточный, д.56, лит.А, к ул. Новосёлов
-
пр. Дальневосточный, д.57, к.1, лит.Б, к Народной ул.
-
ул. Коллонтай, д.3, лит.А к Нерчинской ул.
-
Усть-Славянка, пр. Советский, д. 57, лит.А,
-
к Шлиссельбургскому ш.; к Гудиловской ул.
Петродворцовый район
-
г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.869 E29.844, к Чичеринской ул.
-
г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.870 E29.837, к Цветочной ул.
-
г. Петергоф, ш. Гостилицкое, N59.870 E29.841, к Солнечной ул.
-
г. Петергоф, ш. Ораниенбаумское, д.2а, лит.А, к Знаменской ул.; к Елизаветинской ул.
-
г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.3б, лит.Б, к ул. Связи; к Астрономической ул.
Приморский район
-
пр. Авиаконструкторов, д.8, к.1, лит.Д, к ул. Ильюшина
-
пр. Авиаконструкторов, д.12, лит.А, к Долгоозёрной ул.
-
пр. Богатырский, д.13, лит.А, к пр. Сизова
-
пр. Богатырский, д.36, к.1, лит.А, к Стародеревенской ул.
-
пр. Богатырский, д.41, к.1, лит.А, к Планерной ул.
-
Выборгская наб., напротив д.61, лит.А, к Кантемировскому мосту
-
ул. Ильюшина, д.5, к.1, стр.1, к Стародеревенской ул.
-
ул. Ильюшина, д.14, стр.1, к Стародеревенской ул.
-
пр. Комендантский, д.58, к.1, стр.1, к Шуваловскому пр.
-
пр. Комендантский, д.59, к.1, стр.1, к Глухарской ул.
-
пр. Комендантский, д.64, к.1, стр.1, к Плесецкой ул.
-
пр. Комендантский, д.67, стр.1, к Арцеуловской ал.
-
Коннолахтинская дор., д.6, стр.1, к ул. 3-я Конная Лахта; к Ивинской ул.
-
Коннолахтинская дор., д.17, стр.2, к Ивинской ул.; к ул. 3-я Конная Лахта
-
пр. Королева, д.3, к.1, лит.А, к Серебристому б-ру; к Коломяжскому пр.
-
пр. Лахтинский, д.149, лит.А, к п. Лисий Нос
-
пр. Лахтинский, д.149, лит.А, к Петровской ал.
-
ул. Оптиков, д.45, к.1, лит.А, к Шуваловскому пр.
-
ул. Оптиков, д.50, к.2, лит.А, к Туристской ул.
-
ул. Парашютная, д.44, к.1, стр.1, к Долгоозёрной ул.
-
ул. Парашютная, д.45, стр.1, к ул. Шаврова
-
ул. Парашютная, д.52, лит.А, к Шуваловскому пр.
-
ул. Парашютная, д.75, к.1, стр.1, к Плесецкой ул.
-
ул. Парашютная, д.81, к.1, стр.1, к ул. Лётчика Паршина
-
ул. Парашютная, д.88, лит.А, к ул. Лётчика Паршина
-
ул. Парашютная, д.89, сооруж.1, к дороге в Каменку
-
Приморское ш., д.4, к.1, лит.А, к п. Ольгино
-
Приморское ш., напротив д.4, к.1, лит.А, к п. Лисий Нос
-
Приморское ш., д.47, лит.А, к п. Лисий Нос
-
Приморское ш., N59.990 E30.219, к ул. Савушкина
-
Приморское ш., N59.991 E30.196, к Яхтенной ул.
-
Приморское ш., N59.994 E30.208, к Яхтенной ул.
-
Приморское ш., N59.997 E30.103, к п. Ольгино
-
Приморское ш., N59.999 E30.087, к п. Лисий нос
-
Приморское ш., N60.002 E30.069, к п. Ольгино
-
Приморское ш., N60.002,E30.069, к п. Лисий нос
-
Приморское ш., N60.007 E30.038, к п. Лисий нос
-
пр. Приморский, д.15, лит.А, к ул. Академика Шиманского
-
пр. Приморский, д.44, к.3, лит.А, к Липовой аллее
-
Суздальское ш., д.28, к.1, стр.1, к Выборгскому ш.
-
Суздальское ш., напротив д.30, к.2, стр.1, к дороге в Каменку
-
Ушаковская наб., д.5, лит.А, к Ушаковскому мосту
Фрунзенский район
-
ул. Софийская, д.95, лит.А, к КАД А-118
-
ул. Софийская, д.78, лит.А, к Грузовому пр-ду
-
ул. Бухарестская, д.6, лит.А, к Касимовскому мосту
-
ул. Бухарестская, д.1, лит.А, к ул. Салова