Сергей Боярский: перечень цифровых услуг в Петербурге должен стать быстрее, качественнее, удобнее

Лидер петербургских единороссов принял участие в стратегической сессии по развитию полезных сервисов. Он отметил, что Северная столица может стать лидером в разработке таких приложений

Развитие экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург» по направлениям: культура, спорт, образование и туризм – обсудили в «Невской Ратуше» 2 ноября в ходе стратегической сессии, организованной правительством города. В её работе принял участие секретарь регионального отделения «Единой России», первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский.

Лидер петербургских единороссов подчеркнул, что партия содействует развитию цифровых ресурсов, которые сегодня становятся неотъемлемой частью жизни, приходя на смену менее удобным способам взаимодействия между гражданином, государством и бизнесом.

«Наша партия — самая «цифровая» в стране. Мы и внутри себя внедряем множество цифровых ресурсов, множество наших проектов завязано на этом. У нас появился проект «Цифровая Россия», который в том числе и в Петербурге будет развиваться, и мы будем всячески этому содействовать. В этом смысле всё, что хорошо для людей, хорошо и для нас. Перечень цифровых услуг должен расширяться и стать быстрее, качественнее, удобнее», – отметил на открытии сессии секретарь регионального отделения «Единой России», первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский.

Городские цифровые сервисы предполагают наличие набора инструментов, позволяющего горожанам разных возрастов и социальных групп оперативно и удобно получать исчерпывающую информацию по возникающим вопросам в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, вопросам самозанятости, условий ведения бизнеса и другим темам. По замыслу – это должна быть удобная online-платформа для города и горожан, которая позволяет решать разнообразные вопросы в городской жизни, быту, выборе досуга, образовательной сфере.

«Система городских цифровых сервисов начала создаваться еще в 2020 году, мы делали ее концепцию по поручению губернатора, и сейчас она сформировалась уже в конкретные виды программных решений», – напомнил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Он подчеркнул, что выбранный городом подход к экосистеме городских сервисов находится в общефедеральном тренде.

«Все наши государственные услуги, которые мы предоставляем человеку, в первую очередь, должны быть ориентированы на его удобство, на скорость реализации тех или иных задач, на комфорт», – подчеркнул профильный вице-губернатор.

Цели создания экосистемы городских сервисов совпадают с задачами, реализуемыми в федеральном проекте «Единой России» «Цифровая Россия». Помимо удобства для горожан в пользовании цифровыми услугами, партийный проект делает акцент на поддержке отечественных IT-специалистов, а также на независимости от зарубежных разработчиков и производителей. Региональный координатор партпроекта «Цифровая Россия», директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Андрей Максименко подчеркнул, что «цель стратегической сессии – выработать новые сервисы в едином концептуальном подходе».

В этом году в Санкт-Петербурге состоялся конкурс на создание полезных цифровых сервисов для их дальнейшего внедрения в городскую среду.

«Мы хотим, чтобы каждый сервис, который был предложен и который даже не вошел в число финалистов конкурса, был реализован в городе», – поделился планами региональный координатор «Цифровой России».

Участники стратегической сессии сошлись во мнении, что Северная столица может и должна стать флагманом в реализации передовых цифровых решений.

«Люди, пользуясь цифровой экосистемой Петербурга, действительно откроют для себя много нового и интересного. Уверен, что мы добьемся синергии политики, административного ресурса и бизнеса. И мне очень хотелось бы, чтобы Петербург в этом смысле, как и во многих сферах, взял пальму первенства», — сказал Сергей Боярский.

Напомним, в Северной столице проходят стратегические сессии по разработке новых цифровых сервисов под многочисленные потребности жителей.