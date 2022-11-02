Сергей Боярский: перечень цифровых услуг в Петербурге должен стать быстрее, качественнее, удобнее

Лидер петербургских единороссов принял участие в стратегической сессии по развитию полезных сервисов. Он отметил, что Северная столица может стать лидером в разработке таких приложений
Развитие экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург» по направлениям: культура, спорт, образование и туризм – обсудили в «Невской Ратуше» 2 ноября в ходе стратегической сессии, организованной правительством города. В её работе принял участие секретарь регионального отделения «Единой России», первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский.
Лидер петербургских единороссов подчеркнул, что партия содействует развитию цифровых ресурсов, которые сегодня становятся неотъемлемой частью жизни, приходя на смену менее удобным способам взаимодействия между гражданином, государством и бизнесом.
«Наша партия — самая «цифровая» в стране. Мы и внутри себя внедряем множество цифровых ресурсов, множество наших проектов завязано на этом. У нас появился проект «Цифровая Россия», который в том числе и в Петербурге будет развиваться, и мы будем всячески этому содействовать. В этом смысле всё, что хорошо для людей, хорошо и для нас. Перечень цифровых услуг должен расширяться и стать быстрее, качественнее, удобнее», – отметил на открытии сессии секретарь регионального отделения «Единой России», первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский.
Городские цифровые сервисы предполагают наличие набора инструментов, позволяющего горожанам разных возрастов и социальных групп оперативно и удобно получать исчерпывающую информацию по возникающим вопросам в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, вопросам самозанятости, условий ведения бизнеса и другим темам. По замыслу – это должна быть удобная online-платформа для города и горожан, которая позволяет решать разнообразные вопросы в городской жизни, быту, выборе досуга, образовательной сфере.
Он подчеркнул, что выбранный городом подход к экосистеме городских сервисов находится в общефедеральном тренде.
Цели создания экосистемы городских сервисов совпадают с задачами, реализуемыми в федеральном проекте «Единой России» «Цифровая Россия». Помимо удобства для горожан в пользовании цифровыми услугами, партийный проект делает акцент на поддержке отечественных IT-специалистов, а также на независимости от зарубежных разработчиков и производителей. Региональный координатор партпроекта «Цифровая Россия», директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Андрей Максименко подчеркнул, что «цель стратегической сессии – выработать новые сервисы в едином концептуальном подходе».
В этом году в Санкт-Петербурге состоялся конкурс на создание полезных цифровых сервисов для их дальнейшего внедрения в городскую среду.
Участники стратегической сессии сошлись во мнении, что Северная столица может и должна стать флагманом в реализации передовых цифровых решений.
Напомним, в Северной столице проходят стратегические сессии по разработке новых цифровых сервисов под многочисленные потребности жителей.