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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы предложили масштабировать на всю страну свои цифровые проекты

Петербуржцы предложили масштабировать на всю страну свои цифровые проекты

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18
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Петербуржцы предложили масштабировать на всю страну свои цифровые проекты

В городе прошло первое заседание общественного совета партпроекта «Единой России» «Цифровая Россия» с участием федерального координатора Антона Немкина.

У стартовавшего летом 2022 года федерального проекта «Цифровая Россия», который инициировала партия «Единая Россия», появился в Санкт-Петербурге свой общественный совет. Его возглавил вице-президент - директор филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. 9 декабря совет собрался на своё первое заседание, которое прошло на площадке музея связи имени А.С. Попова с участием федерального координатора партпроекта «Цифровая Россия», депутата Государственной Думы Антона Немкина.

«Питер – это не только культурная столица, это еще и столица российской связи и российской цифры. Здесь изобрел радио Александр Попов, здесь жил и трудился наш нобелевский лауреат Жорес Алферов, здесь совершили первый в России звонок по сотовому телефону, здесь расположены передовые российские университеты, созданы цифровые решения, благодаря которым вся страна общается онлайн и смотрит новости. Эти традиции мы должны сохранять и приумножать», – отметил федеральный координатор, предваряя повестку.

Он напомнил, что главная задача инициированного партией проекта «Цифровая Россия» – достичь максимального эффекта от цифровых технологий для каждого гражданина страны. Для этого предусмотрена работа по развитию и защите IT-бизнеса, обеспечение участия местных компаний в проектах региональной информатизации, реализация социально значимых инициатив в цифровой сфере.

«У «Единой России» есть народная программа, которая состоит из инициатив избирателей и многие из них касаются цифры. Необходимо их реализовывать. Например, ускорение цифровизации промышленности на основе отечественного софта, приоритет для российских решений в закупках», – подчеркнул Антон Немкин. Он также сообщил, что есть «запрос на создание сети IT-омбудсменов».

В рамках заседания вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин, входящий в региональный общественный совет партпроекта, и региональный координатор партпроекта, директор СПб ГУП «Санкт‑Петербургский информационно-аналитический центр» Андрей Максименко представили ряд петербургских инициатив. Три проекта цифровых сервисов социальной направленности: «Цифровая гигиена», «Медаль моей памяти» и «Твой бюджет» – претендуют на поддержку федерального партийного проекта

«Цифровая Россия».

Первый из них рассчитан на противодействие цифровым угрозам –кибермошенничеству, кибербуллингу, распространению фейковых новостей и треш-контента, преодоление недостаточной цифровой грамотности людей. Проект «Медаль моей памяти» предлагает горожанам поделиться своими историями о гражданских защитниках Ленинграда и фронтовиках на странице проекта ВКонтакте, где уже собрано более 350 уникальных историй о героях-защитниках блокадного города. А проект «Твой бюджет» – это реализованная в Северной столице возможность инициативного бюджетирования для горожан, когда предложения петербуржцев, проходя конкурсный отбор, затем финансируются из городского бюджета.

Отмечая ценность наработанного в Северной столице опыта, Антон Немкин предложил представителям регионального общественного совета – директору Президентского физико-математического лицея № 239 Максиму Пратусевичу и президенту объединения разработчиков программного обеспечения в России «Руссофт» Валентину Макарову ­– войти в состав федерального общественного совета партпроекта «Цифровая Россия», который возглавляет секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Петербургские цифровые инициативы будут поддержаны в рамках партпроекта.

Источник: Единая Россия
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