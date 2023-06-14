В Петербурге стратовал форум «Цифровая Россия»

Мариинский дворец стал одной из площадок международного форума «Цифровая Россия», который проходит в рамках летних сессий «ИТ-Диалог 2023». Участникам форума было зачитано приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского:

«Санкт-Петербург сегодня является одним из лидеров развития отечественных информационных технологий, электронных сервисов, производства оборудования. Комитет по информатизации и связи серьёзно занялся проблемой импортозамещения ещё 8 лет назад. Сегодня в этой области достигнуты значительные успехи. Благодаря компьютерным технологиям наша жизнь меняется едва ли не каждый день. Сохранить это лидерство ― задача государственного масштаба. Нам приходится соперничать с сильными западными конкурентами. Без экономического и технологического суверенитета нам не выиграть геополитическое противостояние».

В ходе панельной дискуссии затронута тема взаимного доверия граждан и государства, клиентоцентричность как основа цифровой трансформации страны.

В работе форума принимают участие представители органов исполнительной власти, депутаты федерального и городского уровней, разработчики программных продуктов, петербургские предприниматели. В мероприятии также приняли участие депутаты Андрей Малков и Роман Кононенко.