Школьникам Петербурга показали, как устроен «цифровой город»

«Единая Россия» организовала профориентационный тур для старшеклассников из школы №309 в Центральном районе Петербурга. Ученики посетили Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр, где прошли интенсивное погружение в тему цифрового города под руководством директора центра, а также регионального координатора проекта "Цифровая Россия" от партии "Единая Россия" Андрея Максименко.

«Мы познакомили ребят с историей и продемонстрировали несколько своих проектов, демонстрируя процесс работы в наших офисах по созданию цифровых сервисов, таких как "Цифровой Петербург" и экосистема городских сервисов. Мы также ознакомили их с тем, как создавался и эксплуатируется портал правительственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. Я уверен, что все это оказалось очень полезным. Все это в рамках цели, которую преследует проект "Цифровая Россия" – создание комфортной и безопасной цифровой среды для всех наших граждан», – рассказал Андрей Максименко, координатор данного проекта.

С начала нового учебного года студенты семи и десять классов школы №309 прошли "Уроки цифры" на тему "Искусственный интеллект в разных отраслях". Им, кто показал интерес к цифровой среде как будущей профессии, было предложено посетить Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр, который является "сердцем" цифровизации Северной столицы.

«Такой тур – это возможность понять, насколько вас привлекает данная профессия, – отметил один из старшеклассников, Андрей Шаповалов. – Экскурсия была очень интересной. Нам показали, как создаются наши государственные сервисы, а также представили роботов и чат-ботов».

Региональное отделение партии "Единая Россия" в Петербурге ежемесячно организует профессиональные туры для школьников. Некоторыми местами проведения профориентационных мероприятий уже стали Открытое акционерное общество "ОДК-Климов", компания "Лазерные системы" и другие промышленные предприятия и организации города."