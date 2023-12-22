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Питерец.ру » Общество » Эрмитаж выбрал лучшую елочную игрушку

Эрмитаж выбрал лучшую елочную игрушку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрмитаж
21 декабря в Эрмитажном театре прошла торжественная церемония награждения победителей VII Международного конкурса авторской ёлочной игрушки

21 декабря 2023 года в Эрмитажном театре прошла торжественная церемония награждения победителей VII Международного конкурса авторской ёлочной игрушки, который Государственный Эрмитаж проводит вместе с технопарком «Айра».

В 2023 году исполнилось 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга, поэтому тема конкурса звучала так – «Люблю тебя, Петра творенье…». Источником вдохновения для участников могло послужить всё, что связано с Северной столицей: её историей, архитектурой, традициями, легендами, судьбами знаменитых петербуржцев и литературных персонажей.

На конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа – 2023» взрослые и дети, любители и профессионалы со всего мира прислали более двух тысяч работ. Жюри под руководством генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского выбрало двести пятьдесят финалистов, чьи игрушки украсили праздничные ели в Фойе Эрмитажного театра. Посетители музея могут увидеть их в дни новогодних каникул.

«В течение трёх месяцев работы на конкурс присылали со всех уголков России, а также из Германии, Англии, Узбекистана, Канады, Беларуси, Японии, США, Великобритании и даже Сальвадора. Самым юным участникам –  всего год, а самому старшему 77 лет. Участие мог принять каждый, вне зависимости от профессии или рода занятий», - поясняет Юрий Берестов, меценат и руководитель технопарка «Айра».

Гран-при конкурса в этом году удостоилась работа Кристины Ситновой (14 лет) из Нижегородской области, это игрушка под названием «Щелкунчик Пётр I».

Первое место в номинации для взрослых досталось Наталье Калининой из Петербурга и её работе «Петербург в каплях дождя». Второе получила Вероника Кисель из Москвы за трогательный шар «Каток в Юсуповском саду». Третье – Александра Скрипник из Петербурга с игрушкой «Императорский дворец».

Победителем в номинации для детей стал Роберт Свирский. Ему 8 лет, и он вместе с родителями приехал в Северную столицу из Бреста (Беларусь). Его игрушка – «Потаённое судно» – сделана по образу и подобию первой российской подводной лодки, которую спроектировал и построил плотник Ефим Никонов. Известно, что на испытаниях этого судна присутствовал Пётр I.

Второе место досталось Виктории Калетиной (13 лет) из Оренбурга и её оригинальной работе «Праздничная корюшка». Третье место – петербуржцу Ивану Асееву (11 лет) и его «Ростральному шару».

В этом году были учреждены две новые номинации – для профессиональных мастеров и для жителей новых регионов России. В первой победила Людмила Баланова из деревни Зарелье с игрушкой «Морская столица». Во второй – Дарья Голубчик (14 лет) из Донецка с работой «Книга памяти России».

По результатам народного голосования в финал вышли три игрушки. Приз зрительских симпатий для участников до 16 лет достался Марку Саликову (9 лет) из Оренбурга и игрушке «Палитра Санкт-Петербурга». В номинации для взрослых выиграла Галина Кочерова из Вышнего Волочка с новогодним шаром «Зимний Летний сад», выполненным в старинной японской технике темари. Среди профессиональных мастеров больше всего голосов набрала работа Юлии Сизовой из Екатеринбурга «Танюшка и малахитовая шкатулка».

Кроме того, награды были вручены в нескольких специальных номинациях. «Сердцем Эрмитажа» признали игрушку «Сердце Санкт-Петербурга» Виталии Плавшич из Калининграда. Приз от АО «Императорский фарфоровый завод» за оригинальное исполнение игрушки в виде изделия, которое производит фабрика, получала «Чайная пара» Ярославы Сальниковой (8 лет) из Тулы.

В традиционной номинации «Эрмитажный кот» выбрали четырёх победителей: Аико Асаи из Японии и её «Кота в городе дождя», Софью Кукушкину из деревни Чечу Новгородской области с «Эрмиком», Екатерину Егорову из деревни Мантурово Костромской области с «Котом в Мундире» и Софью Радугину из Рязани с «Дворцовым котом».

Все финалисты получили призы и подарки. Торжественная церемония награждения завершилась премьерой сюиты из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографической редакции Эвелины Гржибовской по либретто Мариуса Петипа в сопровождении оркестра Olympic Orchestra.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрмитаж
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