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Питерец.ру » Общество » В Эрмитажном театре выберут лучшую ёлочную игрушку-2023

В Эрмитажном театре выберут лучшую ёлочную игрушку-2023

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрмитаж
В Эрмитажном театре пройдёт церемония подведения итогов Международного конкурса авторской ёлочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа».

21 декабря 2023 года в Эрмитажном театре состоится торжественная церемония подведения итогов Международного конкурса авторской ёлочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа». Этот конкурс проводится каждую зиму музеем совместно с технопарком «Айра», продолжая традицию создания новогодних и рождественских украшений своими руками.

Участие в конкурсе может принять любой человек любого возраста из любого уголка планеты, при условии, что все работы выполнены вручную и соответствуют заявленной теме.

В этом году, в честь 320-летия со дня основания Санкт-Петербурга, тема конкурса была сформулирована как «Люблю тебя, Петра творенье», знаменитая строка из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Эта строка стала вдохновением для участников, включая взрослых и детей, и они использовали все, что связано с Северной столицей, в качестве источника вдохновения: историю, архитектуру, традиции, легенды города, биографии известных петербуржцев и судьбы литературных персонажей.

Заявки и игрушки для конкурса принимались с 3 октября по 1 декабря, за исключением номинации «Победитель из новых регионов России», срок подачи заявок для которой был продлен до 10 декабря 2023 года.

За эти два месяца в Петербург поступили работы около двух тысяч детей и взрослых из девяти стран: России, Германии, Англии, Японии, Канады, Беларуси, Узбекистана, США и республики Эль-Сальвадор. Особенно активными участниками конкурса оказались жители Петербурга и Ленинградской области, и их работы составили почти половину от общего числа.

В первую пятерку регионов по количеству участников также вошли Москва, Красноярск, Крым и Оренбург. Дети создали почти в два раза больше игрушек, чем взрослые. Самому молодому участнику конкурса исполнился всего один год, а самому старшему – 77 лет.

После завершения приема заявок, оргкомитет выбрал 250 финалистов, чьи игрушки украсили праздничные ели в Фойе Эрмитажного театра до конца новогодних каникул.

Имена авторов лучших работ будут объявлены 21 декабря жюри, которое возглавляет генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Таким образом, Международный конкурс авторской ёлочной игрушки «Создай экспонат для Эрмитажа» продолжает радовать участников и зрителей, предоставляя возможность проявить свою творческую натуру и внести свой вклад в новогоднюю атмосферу Эрмитажа.

Ссылка на онлайн-голосование: https://vk.com/hermitage_museum?w=wall-67940544_100200 

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрмитаж
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