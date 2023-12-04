"Елка мира" появилась в Главном штабе Эрмитажа

3 декабря 2023 года в Большом Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа зажглись огни на «Ёлке мира», украшенной авторскими новогодними игрушками – работами участников конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа».

Конкурс музей проводит вместе с технопарком «Айра» уже в седьмой раз. За это время в нём приняли участие более пяти тысяч человек из разных частей света — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии.

Некоторые из работ-финалистов, присланных за шесть лет проведения конкурса, украсили «Ёлку мира» в Большом Атриуме Главного штаба. В их числе – «Синий верблюд» из Марокко, «Чудовище» из Малайзии, бумажный журавлик в стеклянном шаре из Японии, фигурки девочки-кубинки и девушки в белорусском национальном костюме. 200 лучших игрушек этого года скоро можно будет увидеть на елях в Фойе Эрмитажного театра. Итоги конкурса объявят 21 декабря.

«Мы – в самом начале Дней Эрмитажа, – сказала Екатерина Сираканян, руководитель Службы развития Государственного Эрмитажа, открывая праздник. – Мы зажигаем огни на огромной ёлке в Большом Атриуме. Украшена она игрушками, которые сделаны руками участников конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа". И самое главное, что этот конкурс у нас – международный. Игрушки присланы не только из разных городов России, но и из разных стран».

«“Ёлка мира” проходит уже второй год. Она воплощает дух единства и надежды, служа символом мира и гармонии в неспокойное время. Ёлка украшена лучшими игрушками, которые вышли в финал в прошлые годы: мы решили, что надо показывать нашу обширную конкурсную коллекцию», – отметил Юрий Берестов, меценат, директор технопарка «Айра».

На праздник пригласили детей и взрослых – представителей иностранных государств в Санкт-Петербурге, сотрудников дипломатического корпуса, друзей Эрмитажа. От лица администрации города гостей приветствовал заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров.

Для гостей был организован мастер-класс по изготовлению игрушек. Под руководством опытных декораторов дети сотрудников дипломатического корпуса, представителей иностранных государств и друзей Эрмитажа вместе с родителями делали съедобные пряничные «Сани Деда Мороза» и «Новогодних ангелов» из дерева и ткани. Часть гостей в это время пригласили на экскурсию, после которой все собрались в Большом Атриуме Главного штаба.

Там первый губернатор Санкт-Петербурга Александр Данилович Меншиков (в его роли выступил Михаил Кожуховский, руководитель Службы волонтёров Эрмитажа) провёл для гостей викторину. Были организованы и другие конкурсы, а кульминацией стал тот момент, когда на «Ёлке мира» зажглись праздничные огни.

Увидеть и сфотографировать «Ёлку мира» посетители Главного штаба Эрмитажа могут на протяжении всех новогодних праздников.